Tras más de 15 horas sin luz, vecinos de Fontanet, Tu Lugar y El Descanso convocan a un bocinazo a la EPE

La tormenta de este lunes a madrugada dejó a muchos vecinos de la ciudad sin energía eléctrica. Un grupo de personas cansados por esta situación, convocan a una manifestación en la sede de la EPE de la ciudad. Será a las 18hs.

Vecinos de los barrios Fontanet, Tu Lugar y El Descanso se encuentran preocupados y cansadas por la situación que atraviesan desde la madrugada. En algunos casos llevan más de 15 horas sin luz.

“Estamos cansados de vivir esta situación de tener que renegar casi todos los días con el servicio de energía eléctrica brindado por la EPE. En lo que va de este verano sufrimos un promedio de tres a cuatro cortes por semana, que duran aproximadamente entre dos y cuatro horas promedio, y hubo casos extremos de más de 15 hs sin luz”, señalo una de las vecinas en dialogo con este medio.

“Los tres Barrios (Fontanet, Tu Lugar y El Descanso) no tienen red de agua corriente, la misma se provee de bombas particulares qué trabajan con energía eléctrica, por lo que el corte de la luz, hace que se queden sin el segundo servicio, ambos vitales. Se hacen los reclamos como corresponde y no se tienen repuesta alguna”, sostuvo y agregó: “En el día de hoy, como en enero, con temperaturas mayores a 40 grados, fueron varios los vecinos que tuvieron que tirar comida ya que la misma se descompone. Esta situación no se puede sostener más. Pedimos a las autoridades de la EPE como así también al intendente de la ciudad, concejales y futuros candidatos, que por favor gestionen y den respuestas a nuestros pedidos”.

“Por últimos vamos a mostrar nuestro enojo y descontento y a partir de las 18hs convocamos a todos a realizar un bocinazo en la sede de la EPE de la ciudad”.