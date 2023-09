Uber ya funciona en Roldán: cuánto sale viajar a Rosario y a Funes

Uber, la aplicación de viajes que se utiliza en todo el mundo, ya está activa para ser utilizada en Rosario y toda su área metropolitana, Roldán incluido. En medio de una polémica habilitación que ya lleva varios años en la vecina localidad, la app está disponible y es utilizada cada vez por más pasajeros e incluso es vista como una salida laboral o un complemento a los ingresos familiares para muchos conductores.

En Roldán, la aplicación muestra coches disponibles en diferentes momentos del día e incluso tira el rango de precios para desplazarse desde la ciudad hasta destinos como Funes o Rosario.

Por ejemplo, para ir desde Tierra de Sueños 2 hasta la plaza San José en Funes el precio es de $2152, en un coche en el que pueden viajar hasta 4 pasajeros. En tanto, desde la Plaza San Martin (centro de la ciudad) hasta el mismo destino, el valor es de $1971.

Si lo que se busca es ir hasta Rosario, desde Tierra de Sueños 2, es decir, el extremo sur de la ciudad, hasta la plaza Sarmiento ubicada en pleno centro de la vecina localidad, el valor es de $4.401, en tanto desde plaza San Martin asciende a $4968.

Vale aclarar que, al tratarse de una aplicación que se rige por la oferta y la demanda, el precio puede variar según la cantidad de conductores disponibles en el momento en el que se quiere utilizar.

“Durante el día me dedico a otra cosa y a la tardecita noche salgo a trabajar de Uber para hacer un extra. Las cosas no están fácil y todo dinero adicional que pueda ingresar mensualmente es bienvenido”, comentó un conductor de Uber entrevistado por el portal de noticias InfoFunes, quien prefirió no revelar su identidad. Al mismo tiempo manifestó que hace muchos viajes en la semana entre Funes y Rosario y que cada vez son más.

“En Funes se está empezando a usar mucho la aplicación, también algo en Roldán, pero no tanto como Funes”, aseguró. La aplicación está activa en Rosario y en 60 kilómetros a la redonda, es decir que abarca la totalidad del Área Metropolitana de Rosario. “La aplicación funciona en Rosario y en todas las demás localidades cercanas, la podes usar hasta en San Lorenzo, Granadero Baigorria o Arroyo Seco. Que haya conductores cerca o no es otro tema, pero cada vez se va corriendo más la noticia y resulta una salida laboral rápida en estos tiempos. Además, le sirve a quienes la usan para moverse”, detalló el conductor.