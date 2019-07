Un auto robado en 2015 apareció abandonado en Roldán

A los vecinos de la calle Talacasto al 500 les llamó la atención la presencia de un Fiat Spazio blanco estacionado durante todo el sábado en esa zona. El vehículo no tenía ocupantes y no habían visto a nadie bajarse ni subirse del mismo, y no pertenecía a ningún habitante de la zona ni a ningún familiar. Ello motivó que realizaran un llamado a la policía y cuando llegaron los efectivos pudieron corroborar que se trataba de un auto robado.

Tras arribar al lugar, los efectivos hicieron las consultas de rigor con la operadora y de esa comunicación saltó que se trataba de un vehículo con pedido de secuestro ya que había sido robado el 16 de diciembre de 2015 en Villa Gobernador Gálvez. El vehículo fue trasladado a la Comisaría Sexta por cuestiones de competencia territorial.

Horas más tarde del hallazgo, aparecieron los dueños del auto, quienes lo habían comprado de buena fe y no estaban enterados del pedido de captura que pesaba sobre el mismo. En contacto con El Roldanense, manifestaron que se habían quedado sin nafta y que por eso lo dejaron ahí. Además, contaron que la semana próxima estarán realizando los trámites legales ya que poseen todos los papeles de la compra del automóvil.

Es el segundo auto robado en otra localidad que aparece en Roldán en la semana. El caso anterior se dio el martes en Villa Flores y se trató de un auto robado ese mismo día en Rosario.