Un Puma suelto en Funes: el animal fue avistado en la zona del barrio Funes Town

La Municipalidad de Funes informó este sábado haber recibido el aviso de un vecino sobre el avistaje de un puma en la zona de Funes Town, durante la madrugada. El hecho fue corroborado por la Policía Ecológica que se encuentra presente en nuestra ciudad, y se acercó al domicilio para tomar muestras y seguir huellas.

Ante este hecho, desde el municipio solicitan responsabilidad a la comunidad e informan que la especie es altamente protegida por leyes provinciales, nacionales y ordenanzas locales.

«Por diversos motivos se encuentran desplazándose hacia otros territorios e inclusive zonas urbanas. Ellos no quieren atacar, se encuentran estresados, asustados y tal vez desorientados», informaron.

Recomendaciones a tener en cuenta:

-Si otra persona vuelve a ver al animal: no lo espante, no lo ahuyente, no lo corran, no les tiren con objetos o le griten, no intenten atraparlo. No se acerquen.

-Tienen hábitos nocturnos.

-Mantengan perros y gatos dentro de la propiedad.

-Revisen cámaras de seguridad de la zona, aquellos que poseen, desde las 3 am en adelante.

-Si ven trabajando a la Policía Ecológica, DESPEJEN LA ZONA.

⚠️📞INMEDIATAMENTE COMUNICARSE CON LA POLICIA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS:

3177716 (FIJO BASE POLICIA ECOLÓGICA)

4931555 (CONTROL URBANO)

4933555 (COMANDO DE FUNES)

«No solo queremos poner a salvo estos animales, si no a toda la comunidad. Por eso mismo es importante que respeten estas disposiciones de los organismos oficiales y no reaccionar con temor e imprudencia», señalaron.

«Por otro lado, alertamos que quien en el territorio de Funes dañe a cualquier animal de la fauna silvestre que se presente, como este caso del puma, desde el Municipio se tomarán las medidas legales pertinentes para perseguir estos delitos», finalizaron.