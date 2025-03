Una bocha de calidad: el club América fue campeón con dos experimentados que se ilusionan con marcar el camino

Deportes

El club América dio un salto cualitativo enorme entre finales de 2024 y el comienzo de este año. Luego de realizar una gran inversión para modernizar sus canchas de bochas, inscribió a su equipo por primera vez en la Asociación Rosarina y pudo consagrarse campeón en el primer torneo del año. Alzaron la copa Marisa Chauder, quien es bochófila desde 1999 y hoy marca el rumbo para que otras mujeres se unan a este deporte, y José María Lescano, un experimentado que supo ganar el Olimpia de plata en 1993. Ambos contaron sus sensaciones a El Roldanense. “El año pasado, él jugaba para Arequito y yo para Pabellón Argentino, de Rosario. Me llamó, dijo que América quería anotarse en la asociación y me preguntó si quería jugar para el club”, comenzó relatando ella, quien inmediatamente respondió afirmativamente a esa propuesta. “Vivo en Rosario, soy de zona norte, y conozco a José María desde que empecé a jugar. Nos hicimos muy amigos. Hacía muchos años que no jugábamos juntos, más de 18, aunque siempre estuvimos en contacto. Volver a ganar con él es muy lindo”, destacó. El Polaco, tal como se lo conoce a JM, resaltó la importancia del campeonato. “Estamos contentos por haber logrado el título con las nuevas camisetas, es una alegría muy grande y queda en la historia del club, sobre todo para que los chicos tengan el entusiasmo de seguir compitiendo los domingos”, describió. En el torneo les tocó enfrentar a uno de los mejores jugadores de la provincia, quien fuera convocado al Mundial, aunque pudieron superarlo. Luego, vencieron a Independiente de Villa Diego en semifinales y a Timbuense en la final. Ambos tienen una vasta experiencia en el mundo de las bochas. Ella empezó a jugar en 1999, cuando tenía 29, y nunca más salió de la cancha. Desde entonces, fue campeona provincial de trío, por parejas y también individual. También se consagró por tríos a nivel nacional y fue reconocida como deportista destacada por el Foro Deportivo de Rosario en 11 ocasiones. Lescano, por su parte, comenzó a jugar a los 9, compite en primera desde los 18, fue campeón provincial, argentino y sudamericano y regresó a la liga tras jugar en localidades como Arequito o Casilda. Después del título, Marisa se ilusiona con trazar un camino para que más personas comiencen a jugar. “Sería bueno que los chicos se integraran a las bochas. Hay muchas oportunidades para participar. Me encantaría que haya mujeres que quieran competir y jugar a este deporte”, señaló, y agradeció el apoyo de su familia. “Cuando empecé no sabía mucho y jugaba con nenas de 12 años. Me da mucha satisfacción, es mi cable a tierra. Muchas veces he ido a jugar torneos en el Día de la Madre o en algún cumpleaños”, esgrimió. “Es mi todo, ir a practicar me desenchufa de los problemas. En estos momentos estoy sin empleo, dejé de trabajar porque mi mamá se enfermó y luego falleció. Jugar a las bochas es mi descarga. No es un juego, es un deporte muy lindo”, aseguró. “Una vez que entré a una cancha, no salí más. Muchos van al psicólogo para atender sus problemas, yo voy a jugar un partido de bochas y me olvido de todo. Con las bochas uno forma muchas amistades y no importan las distancias, en todos lados te abren las puertas”, pronunció. Cada semana, las instalaciones del club roldanense son el punto de encuentro para este dúo que fue campeón y el resto del plantel. “Nos juntamos, hacemos comidas. Tratamos de reunirnos para conocernos, esta es la primera vez que muchos de los chicos juegan a este nivel. Se ha formado un muy lindo grupo, esperemos que siga así”, contó Marisa. “La gente del club se comportó muy bien con nosotros, hemos compartido noches, cenas, recaudamos plata, hicimos nuestra indumentaria, y estamos felices por haber ganado el primer torneo”, aseguró José María.