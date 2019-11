Una carpa en la plaza: la salida de una familia local al quedarse sin vivienda

Una familia compuesta por una pareja y dos hijos menores de edad –uno de 12 y otro de un año- se quedó sin lugar para vivir y montaron una carpa en la plaza de Villa Flores como espacio de residencia provisoria.

Según relató Carolina a Canal 4, hace tres meses se quedaron sin la casa que estaban alquilando ya que fueron desalojados y desde ese momento empezaron a circular por viviendas de familiares y amigos, hasta que el domingo tomaron la decisión de instalarse en la plaza.

“Pedimos a personas que nos presten un lugar porque para alquilar no nos alcanza y al intendente también le pedimos si hay algún lugar”, dijo al tiempo que remarcó que mucha gente se acercó a preguntarles si necesitaban algo.

“No me gusta para nada estar en esta situación, no estoy acá para llamar la atención, sólo necesitamos un lugar. Alguien que esté buscando un casero, por ejemplo”, pidió. El marido de Carolina es albañil, de modo que tiene un oficio en el cual desempeñarse.

“El nene mas grande estaba con vergüenza pero no nos quedó otra. Ir y venir no es vida para los chicos ni para nosotros tampoco. Nunca pensé que me iba a tocar pasar por esto”, agregó la mujer que hace 15 años reside en la ciudad.

En tanto, desde la Municipalidad aseveraron a El Roldanense que están al tanto de la situación y que durante este lunes se acercaron en varias oportunidades hasta la carpa a dialogar para intentar buscar una solución al problema habitacional.