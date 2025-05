Una colección de otra galaxia: es fanático de Star Wars y tiene una habitación llena de cosas vinculadas a la película

Luis tenía siete años cuando vio por primera vez la Guerra de las Galaxias. Aquel día marcó no solo el comienzo de su fanatismo por la película, sino una pasión que se hizo inoxidable a lo largo de los años. Hoy tiene 54 y es dueño de una colección enorme relacionada a la saga, con una cantidad de productos muy variada. De hecho, una habitación de su casa en la localidad vecina de Pueblo Andino está repleta de vitrinas en las que guarda cada objeto de Star Wars. Una historia que cuenta su vida y que no parece tener fecha de vencimiento.

“Hace más de 30 años que colecciono y estoy en el universo Star Wars. Fui uno de los que quedaron impactados con la pantalla, siempre me atrajo. Tenía muchas cosas que atesoraba de chico y empecé a guardar cada vez más, se abrió un mundo nuevo y me fui sofisticando”, contó Luis Navratil Nuesch a El Roldanense. “Hay muchos coleccionistas en la región, sobre todo en Rosario, pero creo que en la zona soy el único que tiene una colección de este tipo. No quiero pecar de vanidoso, aunque tengo mucho, una habitación grande llena de cosas”, se enorgulleció.

En ese cuarto posee elementos comunes como vasos y latas, pero también otros que le resultó complejo adquirir como libros, cómics nuevos y antiguos, cascos, blasters (así se conoce a las armas de la película) y props, es decir objetos del film. También, con el tiempo empezó a juntar láminas, posters de época, figuras vintage de la década del ‘70, otras más nuevas y hasta algunas japonesas. Además, reunió objetos variados de diferentes tamaños, muchos de ellos comerciales o que estaban anexados a diferentes promociones.

Su pasión y el coleccionismo hizo que su identificación con la película se hiciera cada vez más grande. “Me permitió expandir mi mente en torno a lo que siempre me gustó de Star Wars. Así pude enterarme de detalles de producción, de cómo se hizo la película, y siempre ves algo nuevo o cosas que no se sabían”, describió. “Ha pasado que, con la digitalización del contenido, se conocieron personajes nuevos o que no se tenían en cuenta. Es increíble cómo la saga siempre trae sorpresas, no se puede creer pero es así”, resaltó.

Este 4 de mayo se celebra a nivel global el Star Wars Day por el anacronismo entre la fecha dicha en inglés y la frase ‘The made force be with you’. La antología que armó con el tiempo le permitió a Luis ser parte de ese universo. “Viajé a muchos lugares y participé de convenciones. Es muy lindo el contacto con otros fans, el intercambio de experiencias y conversar con alguien que tiene la misma locura”, expresó. “Hay una comunidad que es gigante en todo el mundo, existen muchos foros y grupos en los que se charla de la película y sus detalles”, añadió.

La Guerra de las Galaxias es el summum de su fanatismo, aunque no lo único que sabe atesorar. También recolecta elementos de otros films y es admirador de la ciencia ficción en general. “Con las series nuevas que han salido, se puede ver mucho más sobre el universo de la trilogía original de SW. Eso nos ayuda mucho a los detallistas, ya que podemos valorar, observar y expandirnos un poco más”, afirmó. “Pude conocer personalmente a muchos de los actores. También tuve contacto con dibujantes. Es lo que un fanático desea, me da mucha alegría”, dijo.

“Son cosas que me llenan el alma y agrandan mis conocimientos en torno a Star Wars. La colección es parte de mi corazón y marca muchos aspectos de mi vida, mi crecimiento y el paso de los años”, aseguró Luis, emocionado. “Hay un período muy grande reflejado en todo esto, es algo que significa muchísimo. Tengo un espectro muy variado, es una pasión que sigo teniendo y cada vez agrego algo más. Siempre hay algo para sumar. Pronto voy a anexar dos cascos más de la película, voy a tener que expandir las vitrinas”, aseguró entre risas.