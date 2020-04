Desarrollo local de alto vuelo: una cápsula para trasladar enfermos con Covid en helicóptero

Oriunda de Roldán, la empresa Nümorph, especializada en el diseño y fabricación de productos y equipamientos inflables, lanzó un desarrollo único en el país en sintonía con el actual contexto de crisis por la expansión del Covid – 19. Se trata de una camilla tipo cápsula para aislar pacientes que fue adquirida por UTV Aeroemergencia, una firma que opera en Santa Fe trasladando en helicóptero a personas de localidades de la provincia que se encuentran en situaciones críticas, entre ellos, enfermos que necesitan internación por el nuevo virus.

Fue desde UTV que se comunicaron con Nümorph para consultarlos acerca de la posibilidad de crear una cápsula que permita aislar a los pacientes que son trasladados con el fin de prevenir el riesgo de contagios. Según Pablo Amiano, rescatista que trabaja para la empresa de emergencias, este desarrollo se inventó por primera vez durante la crisis por el Évola, aunque señaló que en el mercado se venden por valores muy costosos, entre u$s 1500 y u$s 2000 y tienen funciones y características que no son necesarias para los traslados de enfermos por coronavirus.

“Nosotros teníamos un impedimento también por el lado del tamaño porque una de las desventajas es que la bodega de carga del helicóptero nuestra tiene 55 cm de alto, más la altura de la camilla que es de unos 10 a 8 cm. Necesitábamos una capsula que mida menos de 45 cm para poder tener el espacio suficiente para ingresar a los enfermos, así fue como nos contactamos con esta firma de Roldán para ver si la podían desarrollar y lo hicieron”, señaló Amiano en diálogo con el programa Hoy es Hoy que se emite por Roldán FM.

Según el rescatista, uno de los riesgos que corrían antes de adquirirla era en el ascenso y descenso de pacientes ya que esta acción se hace siempre con el motor en marcha y el rotor genera una turbulencia de aire que también puede provocar que las partículas contaminadas se dispersen. A su vez, al volar a 200 km por hora se exponían a que un poco de aire ingresara a la cabina, pudiendo provocar una expansión de estas mismas partículas. Al quedar aislada la persona del resto del equipo no hay posibilidades de que esto ocurra.

El helicóptero de UTV despega desde el Aeropuerto de Fisherton donde tiene su base operacional y presta servicios desde las 7 hasta las 19 hs, pudiendo volar hasta 200 km por hora sin necesidad de abastecimiento. A su vez, hay una serie de helipuntos ubicados en distintas partes de Rosario para que el mismo pueda aterrizar. El rescatista contó que UTV también hizo una fuerte inversión en capacitar bomberos voluntarios: “Son nuestros ojos en tierra, ellos tienen las herramientas para protegernos porque es una actividad de riesgo y hay que tratar de minimizar al mínimo cualquier contingencia”.