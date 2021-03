Etapa de renacimiento: el vóley del CCUP se prepara para competir y forma sus divisiones inferiores

El vóley del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) se encuentra en plena etapa de renovación. A fin de mes volverá la competencia en la Asociación Rosarina de Vóley, con protocolos y público reducido, aunque mientras tanto el club se aboca al crecimiento de su equipo de primera y la formación de conjuntos sub 18, sub 16, sub 14 y otro de mini vóley. “Hoy estamos atravesando una etapa de crecimiento, pese a la contracción que existió el año pasado con la pandemia”, dice Ezequiel Faixat, el entrenador, a El Roldanense.

El gran objetivo, según explica Faixat, es consolidar las divisiones inferiores y mejorar los resultados de 2019, que en algunos casos fueron satisfactorios. “Es el tercer año consecutivo que se presentan inferiores y eso ya es un verdadero logro”, subraya. Para sumarse a la categoría principal o a las dos inmediatamente menores, es necesario acarrear experiencia en el vóley, no así en cuanto a las divisiones más chicas.

“La inclusión nuevamente en el club de la sub 14 y el mini resultó de una lucha y gran esfuerzo de la subcomisión de vóley y comisión directiva. Tratamos no solo de iniciarlas sino que permanezcan en el tiempo con mucha fuerza”, se entusiasma el DT y pone la perspectiva en el futuro. Actualmente, es el entrenador de todas las categorías, y con las más chicas trabajará en compañía de un profesor. “Hay varios desafíos para este 2021”, añade.

Motivado por la etapa de formación que atraviesa la institución, Ezequiel explica una parte sustancial del proyecto. “La idea es poder contar con un voley fuerte y en crecimiento que permita las mismas posibilidades de entrenamiento que un club en Rosario. Sabemos que la ciudad tiene un crecimiento poblacional exponencial y esto también impactará en la demanda en las instituciones deportivas. Es una gran oportunidad y apuntamos a conseguir muchas chicas que quieran practicar el deporte e ir ganando en calidad y comodidad en los entrenamientos”.

Comienza la cuarta temporada para él en club, un lugar en el que dice sentirse muy a gusto. “Cuando comencé contábamos con muy pocas deportistas y una sola categoría, así que para mí es un orgullo y una emoción muy grande poder estar en este momento del renacimiento voleibolístico del club. Pasé por una pandemia en el medio y pudimos levantarnos y seguir apostando”, expresa.

En la misma sintonía, se ilusiona con el porvenir. “Acompañar a las chicas en su crecimiento deportivo y personal es para mí un desafío como entrenador, docente y ser humano. Es un club en el que invierto mucho tiempo y trabajo, y un lugar en el que me tratan muy bien y me llevo el cariño y reconocimiento de mucha gente, en primer lugar de las jugadoras, pese a no haber nacido ni vivir en la ciudad”. El día del debut se acerca, y Faixat dice que “lo esperamos con muchas ansias y ganas”.