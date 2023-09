Una voz que emociona: la roldanense que la rompió en Got Talent sueña con acercar la ópera a la gente

Alejandra Belinky persigue un gran objetivo, va en busca de una zanahoria a la que identifica en el horizonte. Es el mismo sueño que expresó en el escenario del programa Got Talent, mientras millones de personas la observaban por televisión. Busca que su talento atraviese las pantallas para que la ópera salga del teatro y conquiste cada vez más espacios en la sociedad, que adquiera popularidad. Su impronta causó una gran emoción en el ciclo que emite Telefé, sin embargo ella se asume sólo como un medio para que el género trascienda.

Desde la comodidad de su hogar en Acequias del Aire, hizo la mímica de quien se tapa la boca con un cierre para no dar mayores precisiones sobre su futuro en el programa. No puede hacerlo por el contrato que firmó con la empresa, aunque adelanta que hay presentaciones grabadas y otras que salen en vivo. En sintonía, señaló que ganar el certamen sería un gran premio, pero aseguró que no le interesa la competencia. “Lo que quería era mostrar lo que puedo y quiero hacer, compartir lo que estudié y amo. Es lindo poder demostrarlo”, cuenta a El Roldanense.

Había enviado su material de video al canal de las pelotitas en el verano, no recuerda bien si a fin del año pasado o principios del actual. Si bien cada tanto chequeaba las llamadas en su celular, no estaba pendiente del tema con obstinación. Hasta que en marzo llegó el momento indicado. “Atendí y al principio pensé que era una broma, que me querían estafar, que habían hackeado los datos de Telefé”, rememoró entre risas. “Me trataron muy bien, con muchísimo respeto, y había un clima muy tranquilo, lo opuesto a cuando salís al show”, relató.

“Me sentía preparada para ir, tengo muchos años de estudios, entrenamiento, he subido a muchos escenarios. No me ponía nerviosa la idea de salir en televisión, para nada”, describió. Acostumbrada a diferentes contextos musicales, fue la primera vez que apareció en TV y su música causó una impresión asombrosa en el estudio. “Me sorprendió la emoción que se generó en el programa. Sé que el canto lírico impacta, la voz del cantante toca emociones, por la vibración y forma sonora. Yo le agrego mi expresión y sé que llega, pero no me esperaba esa reacción”, dijo.

Aún cuando su intervención en Got Talent es un mojón fundamental en su carrera, la historia de Alejandra en la música tuvo su génesis hace tiempo, cuando comenzó a estudiar guitarra a los 14 años y se profundizó su vocación innata. “Me gustaba la música en general, escuchaba los Beatles, algo de género clásico y hasta heavy metal. Fue ahí que me di cuenta de que me gustaba esa épica, el canto potente, y me inscribí en la escuela de música”, recordó. Empezó a cantar en el coro y se dio cuenta de que había algo diferencial en su voz.

Con la primera mudanza llegó una particularidad, siempre había un cantante lírico cerca de casa. “En ese edificio vivía Edgardo Rinaldi, un barítono que hizo carrera en Rosario y luego se mudó a Francia. Él fue mi primer maestro de canto y me alentó mucho”, elogió. Antes de emigrar a Europa, Rinaldi le enseñó a acomodar la laringe y su voz, y de pronto Alejandra conoció un registro que quedó para siempre. Se casó, tuvo cinco hijos, trabajó en antropología como becaria del CONICET y así alternó el canto con la ciencia.

Un tanto alejada de la música, recuperó su habilidad natural con el paso de los años y profundizó su capacidad con Virginia Tola, una soprano rosarina que le impartió clases en 2018. Con la pandemia, Belinky y un grupo de cantantes se organizaron bajo el nombre Trabajadores de la Lírica en Rosario y comenzaron a cantar en la peatonal. “Lo hacíamos para captar la atención y difundir el arte lírico en general. A la vez, uno de los objetivos era recaudar algo de dinero para mejorar nuestra economía”, pronunció.

Cantar en la calle fue una escuela vital, un “training bárbaro” para lo que seguiría y la posibilidad de llegar a la tele. “Había gente que venía y nos abrazaba, incluso con barbijos. Por ahí pasaban nenes con las madres y se quedaban mirando, sorprendidos”, contó entusiasmada. “Fue una experiencia hermosa, principalmente porque nos dábamos el gusto. Hacía un frío… era pleno invierno. Teníamos un buen sonido y después repartíamos lo recaudado entre los cinco que éramos: María González, Nadia Sulsenti, Marco Rastelli, Ivana Ledesma y yo”, narró.

Las aventuras acumuladas en la música, su participación en Telefé y hasta su pasión por la docencia (brinda clases de canto y fue profe de música en la escuela Fiscal), tienen un único fin: acercar la ópera a las personas. “Es hermoso dar alegría y emocionar a otros. Ahí es cuando realmente cobra sentido lo que estás haciendo, por eso íbamos a cantar a la calle -esgrimió-. A veces hay cierto prejuicio de que lo lírico tiene que ser para cierta clase social y no es así, es una forma de arte como cualquier otra y hay gente a la que le va a gustar y otra a la que no”.

“Es por esto que nos formamos, para compartirlo, no para cantar en casa ni para un público selecto”, enfatizó la cantante local. “Hay que agradecer a los grandes compositores que han hecho esta música hermosa. Las historias que cuenta la ópera son actuales, aunque hayan sido escritas en los siglos XVIII y XIX, y siempre tienen una moraleja, una reflexión”, mencionó. “Es una experiencia única. Ir al teatro y escuchar ópera es inigualable. La música clásica es un viaje de ida”, destacó.

De aquellos inicios a la actualidad, nunca ha dejado de capacitarse ni de entrenar su voz de soprano. “Todos queremos más oportunidades para los cantantes, es bastante difícil insertarse en este ambiente. Se están abriendo nuevos espacios, aunque con mucha dificultad”, diagnosticó. No obstante, el desafío musical es claro, por lo menos para ella: “Esto hace que uno nunca se quede quieto. Estamos tratando de difundirlo junto a mucha gente amiga. No estoy en el arte para lucirme, hay algo que quiero transmitir, soy solo un medio”.