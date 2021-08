Unidad Ciudadana busca que se hagan dos nuevas calles recreativas en la zona oeste de la ciudad

El espacio kirchnerista local Unidad Ciudadana tiene la intención de presentar en los próximos días un proyecto de ordenanza para la creación de dos nuevas calles recreativas en la zona oeste de la ciudad. Se trata de una iniciativa ideada por Natalia Porfiri y Adrián Márquez, candidatos a concejal e intendente respectivamente para las próximas elecciones, y la ambición es que se pueda tratar en una próxima asamblea del Concejo Deliberante.

“Lo que haremos es trabajar para presentar el proyecto y que realmente se efectivice. Planteamos la creación de dos calles alternativas, una por Tilcara y otra por Paraná”, dijo Porfiri a El Roldanense. “Hay una situación de riesgo para la ciudad de Roldán. Tiene que ver con las dos vías del Paseo del Caminante, Padre Oldani y Tilcara, que hoy se usan como recreación o para hacer actividad física y tienen el peligro de los vehículos”, ahondó en detalles sobre la idea.

Según entiende, la iniciativa podría llevarse a cabo. “La posibilidad de hacerlo a ambos lados de la vía es posible, la inversión no es mucha y solo implica una decisión política de hacerlo. De esta manera, se cuidaría la vida de quienes hacen ejercicio y se genera una motivación para que la gente haga actividad física”, argumentó. Y amplió: “Han ocurrido accidentes, hay quejas de personas que no pueden circular o de otras que no pueden hacer sus actividades. Debe haber una regulación del Estado para respetar esa convivencia”.

Asimismo, Porfiri se refirió a la atención de los concejales para presentar la misiva. “Vamos a intentar acceder a los representantes. Es lo que venimos planteando, hoy los concejales de Roldán no tienen un espacio físico donde puedan atender a una persona particular. Vas a Rosario u otras localidades y, pegadito al edificio legislativo, encontras las oficinas de los concejales”, expresó. “Con la cantidad de habitantes que Roldán tiene, debemos establecer lugares en donde los concejales atiendan todos los días. No están siendo accesibles para la ciudadanía en general”, manifestó.