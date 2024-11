Urgente: aparecieron los dos jóvenes que estaban buscando en Roldán

La mamá de Laion Alarcón se comunicó este viernes a las 16hs con El Roldanense y dio la buena nueva: tanto su hijo como Camilo Barreto están en buen estado de salud. Ambos jóvenes viven en Roldán.

Según detalló la mujer, a Laion se le había roto el celular y por eso se había quedado sin poder comunicarse. Vale recordar que el último contacto que había tenido con su mamá (quien vive en Entre Rios) había sido el 14 de noviembre pasado.

El pasado martes 26, un tío del joven había radicado la denuncia de la desaparición en un Centro Territorial de Denuncias de la zona noroeste rosarina y el jueves Fiscalía ya había hecho pública la búsqueda de ambos jóvenes e iniciado acciones para dar con el paradero.

“Se le había roto el celular. Me llamó por whatsapp y me dijo que no tenía como comunicarse”, dijo Lorena Acosta en diálogo con este medio. “Me puso tan contenta la noticia que no le pregunté nada más”, agregó.