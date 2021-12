Vacaciones en Roldán: cuánto saldrá pasar febrero en una casa con pileta en la ciudad

La Ciudad

Al aluvión de consultas que las inmobiliarias locales tuvieron entre agosto y septiembre, le siguió luego unos meses de clama: se cerraron contratos de alquiler para pasar enero en la ciudad pero aun quedan algunas unidades disponibles. Así, para febrero la plaza muestra una amplia variedad, con precios un 20% más baratos que en enero. “Para febrero está bastante tranquilo, con pocas reservas aun, en enero tenemos un 90% completo”, sintetizó en diálogo con El Roldanense David Flores desde la inmobiliaria Susana Ippoliti y sumó: “A diferencia del año pasado, la gente busca por menos tiempo, no tanto por mes sino por 15 días o una semana”. Para febrero se puede conseguir una casa de dos dormitorios con pileta en $180.000 (el mes), en tanto que una de tres dormitorios ya asciende a $260.000 y una de tres dormitorios pero tipo quinta en un countrie o barrio cerrado se alquila en u$s1800 mensuales. En tanto, Sofía Cicchitti marcó que hay viviendas sin pileta desde $84.000 pero si se piensa en una unidad con mayores comodidades para cuatro o cinco personas, el precio ronda los $200.000 mensuales. “No piden tanto un barrio en particular sino que tenga forestación, pileta, e internet”, destalló Cicchitti. "La gente diversificó los lugares de estadía para el verano, pudiendo salir de la provincia, buscando lugares en la costa, esto por supuesto marcó una diferencia con respecto al año pasado. Aunque Roldán y Funes siguen siendo una opción que genera gran atractivo en los rosarinos por su cercanía y la comodidad para aquellos que continúan trabajando", explicó Cicchitti. Por su parte Flores señaló que hace seis meses, cuando todavía el panorama de turismo no estaba tan claro, arrancaron las consultas y fueron muchas las personas que empezaron a averiguar el valor de las propiedades. Pero de ese tiempo hasta hoy, se concretaron pocos alquileres por lo que, pasadas las elecciones, el precio de algunas bajó, tal como aseguró el corredor inmobiliario.