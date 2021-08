Se quedó sin trabajo en pandemia y amasó un emprendimiento que conquistó el paladar roldanense

Vanina Downes tiene 43 años, es roldanense y vive con su hijo Jeremias. En plena pandemia se quedó sin trabajo y a fuerza de su pasión logró conquistar a todos los roldanenses con sus exquisiteces y hoy en día aspira a llegar a toda la región.

‘‘En Marzo del 2020 cuando empezó la pandemia me quedé sin empleo y a partir de allí empecé a pensar cómo iba a mantener mi vida y fue así que mi hijo Jeremias, me dijo que hiciera unos budines para vender: allí nació lo que hoy es @dulces.compañias ’’, contó Vanina en diálogo con El Roldanense sobre el inicio de su emprendimiento.

‘‘Con el dinero que tenía ahorrado empecé comprando budineras y comencé a realizar los budines de limón, de chips de chocolates o con frutas abrillantadas pero todo de forma artesanal, y los ofrecía a la gente del bario, empezaron a gustar tanto que de a poco fui agregando otras opciones de comida dulce, como alfajores de maicena, de chocolate, pastafrola, siempre todo hecho con amor y pasión por la cocina’’, sostuvo la emprendedora.

‘‘Con el paso de los meses, me fui metiendo cada vez más en el mundo de la repostería, me fui perfeccionando y con lo que obtenía de las ventas fui comprando materia prima y nuevos elementos para cocinar y poder lograr así una mejor versión de cada producto finalizado’’, explicó la roldanense y agregó: ‘‘Empecé cocinando en una cocina común de casa, pero hoy en día y gracias a la ventas de mis productos logré comprarme una cocina industrial y una batidora planetaria, lo cual me brinda la posibilidad de hacer trabajos a gran escala’’.

‘‘Todo lo que fui logrando fue desde el esfuerzo y la dedicación que le brindé a mi pasión durante todo este tiempo que me lance con mi emprendimiento. Agradezco a todas las personas que me ayudaron a comprando desde un budín, pasando por una torta, o una tarta frutal, ellos son los principales protagonistas de esta historia’’, destacó.

El sueño de cara el futuro es el de lograr tener un local con venta al público que a su vez esté acompañado de una propuesta con cafetería, pero mientras tanto Vanina continúa trabajando desde su casa para lograr a cumplir ese objetivo.

Para conocer más sobre sus productos, la cuenta de Instagram es @dulces.compañias y desde allí se puede hacer pedidos a través del whatssap 3413 30-1375. Los pedidos se recepcionan todos los días y se realizan envíos a todo Roldán, Funes y Rosario.