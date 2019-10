Vecinos de Posta 16 se sienten “desprotegidos” y piden mejoras en el barrio

Tras una ola de robos que tuvieron lugar en el barrio, vecinos de Posta 16 se agruparon, redactaron y firmaron una carta que en estos días presentarán tanto en la Municipalidad como en Concejo y ante diferentes autoridades policiales. El objetivo es reclamar “mejoras necesarias para el barrio y el cumplimiento de los servicios”.

Entre los pedidos que realizan, se cuenta la terminación del alumbrado público de todo el barrio. “La falta del mismo en sectores de la calle Castelli provoca una alarmante inseguridad ya que la oscuridad y el gran enmalezado del campo aledaño generan un lugar de escondite de delincuentes. Diferentes denuncias realizadas asientan este hecho. Entendemos que el tema seguridad preocupa a todos los habitantes de la ciudad, especialmente a nuestro barrio ya que hemos sufrido numerosos episodios de robo y sentimos desprotección y falta de vigilancia por la ubicación del mismo. Pedimos por lo tanto una mayor presencia policial con un recorrido de móviles por el barrio y la posibilidad de una casilla fija o un destacamento ubicado en el centro del mismo”, dicen en el escrito que elaboraron y al cual tuvo acceso El Roldanense.

“Por otra parte el barrio no cuenta con desagües (cunetas) terminados, y los vecinos pagamos por el servicio de los mismos con el impuesto municipal. La falta de desagües complican el acceso a las viviendas y el acumulamiento de agua en las zanjas con el consiguiente mal olor, suciedad y lugar propenso a plagas. Con lo que respecta al desmalezado, el mismo no se lleva a cabo con la frecuencia necesaria para mantener en condiciones el barrio, como así también hay lugares en donde directamente no se realiza”, agregan.

Asimismo, también señalan que se encuentran en vías de conformar una vecinal ya que enanteriores oportunidades han hecho reclamos de manera individual sin obtener respuestas. “Hoy los vecinos nos encontramos reunidos para realizar el reclamo en conjunto, con miras a conformar una vecinal y presentar propuestas de mejora para el barrio como espacios verdes, cartelería de señalización, mejoras de las calles, control de animales peligrosos sueltos, particularmente caballos que circulan con gran rapidez”, señalan.

Así, los pedidos que hacen “con mayor urgencia” son: control policial, alumbrado público y desmalezado para solucionar los episodios de inseguridad que según comentan vivieron en los últimos días.