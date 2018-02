Venía a alta velocidad, perdió el control del auto y chocó contra una columna Ocurrió en una calle interna de Tierra de Sueños 3 y de milagro no terminó en tragedia. Testigos aseguran que el conductor manejaba alcoholizado.

Ocurrió en una calle interna de Tierra de Sueños 3 y de milagro no terminó en tragedia. Testigos aseguran que el conductor manejaba alcoholizado.

Un joven perdió el control de su auto y chocó contra una columna de alumbrado público. El hecho ocurrió el sábado por la tarde sobre Bv. Tierra de Sueños en su intersección Dignidad, en Tierra de Sueños 3, y pudo terminar en tragedia.

Es que por el lugar iban caminando dos mujeres que terminaron con traumatismos muy leves producto del accidente. Según comentaron testigos a El Roldanense, el conductor del vehículo iba a muy alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, y cuando las divisó intentó esquivarlas, perdió el control y terminó contra el poste.

La tranquilidad que suele mostrar el barrio de lunes a viernes se termina los fines de semana cuando se llena de conductores que no suelen frecuentar el lugar, aseguran desde la Vecinal. “Se ponen reductores de velocidad, lomas de burro y vayas, pero nada alcanza”, manifestó el presidente de la entidad, Damián Sabatinelli.

“El barrio no tiene veredas, lo cual obliga a caminar o ir con coches por la calle, con lo cual los conductores deben tener el doble de cuidado. Este accidente no pasó a mayores de milagro, porque si no estaba la columna, las pasaba por arriba a las mujeres”, sumó.