Venta a Danés: bloque justicialista habló de “circo mediático y apriete político” y aseguró que el tema ya tiene dictamen

Tras la fallida sesión de este martes en el Concejo en la que los ediles del bloque justicialista no se presentaron a dar quorum, desde el espacio salieron a aclarar la situación: “Estamos asombrados de la manera inescrupulosa en que el Ejecutivo manejó este tema, como dejó de rehenes a los empresarios que con buena voluntad se prestaron a esta maniobra político partidaria cuando en realidad es un tema que primero está siendo tratando hace ocho meses en el Concejo y que ya el jueves pasado en reunión de comisión tiene dictamen”, expresó la edil Susana Abo Hamed.

“Anterior a eso, el martes pasado se redactó y envió una nota entre los seis concejales donde se le informó a la empresa Danés que el Concejo estaba de acuerdo con la compra de los terrenos de las calles que vienen usando, donde nos faltaba acordar es en cuanto a los montos del valor de una calle pública cuando el Ejecutivo pretendía venderla a un precio irrisorio y también en cuanto al destino de los fondos”, sumó.

Abo Hamed también explicó que durante todos estos meses de tratamiento se recibió a todas las partes involucradas, “incluso también vinieron los empresarios que van a ser damnificados con esta venta y lo que ellos manifestaron en junio y figura en actas es que pretendían que hubiese una devolución de las ventas de lotes en general de toda el área pero específicamente en esta cuestión que son calles y que quitan la posibilidad de la libre circulación. El Concejo tomó esa inquietud y la volcó en este dictamen que esperamos sea aprobado en la próxima sesión ordinaria”, sostuvo.

“A lo que no nos vamos a prestar es a este circo mediático y este apriete político que el Ejecutivo está haciendo con este tema que nos parece deplorable. Tampoco comprendemos por qué Unempir no comunicó al resto de las empresas que lo conforman, cuando en la figura del presidente y de representantes de la comisión como Esteban Salusso, Román Guajardo y Maki Benvenutto, personalmente yo les mandé una nota el viernes pasado comunicándole que el próximo jueves el Concejo iba a recibirlos para evacuar cualquier, pero que este tema está casi decidido porque ya están los dictámenes”, agregó la edil.

Por último, dejó en claro: “Se le informó a la empresa que estábamos de acuerdo con la venta, y ya tenemos un dictamen donde se fija el tema de los montos y el destino de los fondos. No entendemos por qué se insiste en hacer de esto un circo mediático y distorsionar la verdad. Entendemos que hay una clara intencionalidad política pero no vamos a ser parte de esto y lamentamos que en el medio hayan quedado un montón de empresarios de buena voluntad donde no entendemos por qué Unempir no les comunicó la información que le habíamos enviado y la convocatoria para el próximo jueves e insistieron en ser parte de este circo que se montó en el Concejo ayer”.