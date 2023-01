Venta de lotes en el Parque: la respuesta de la edil García al intendente Escalante

“La verdad que no suelo contestar a ciertas calumnias e injurias, pero hoy tengo la necesidad de contarles a mis seguidores mi verdad de algunas cosas y ciertas realidades”, comienza el posteo con el cual la edil justicialista María Eugenia García salió al cruce en sus redes sociales de las palabras del intendente Daniel Escalante sobre la ausencia de tres ediles opositores en las sesiones extraordinarias del Concejo a las que él convocó para tratar la venta de dos lotes en el Parque Industrial.

“Primero quiero aclarar que por el Art. 34 Ley 2756, ley orgánica de Municipalidades, el Concejo sesiona de marzo a diciembre. Por ende, no estamos faltando a ninguna sesión, ya que estaríamos en receso. El intendente está facultado a llamar a extraordinaria por cuestiones de suma necesidad y urgencia. Pasaron 3 meses que le solicitamos información dominial de los lotes que quiere vender, Y todavía no nos mandó la documentación solicitada. Pero es más fácil hechar culpas y no contestar”, apuntó García.

“Otro punto importante para aclarar es que una de las empresas a radicarse, como anuncian en los medios, ya se encuentra radicada en Roldán hace muchos años, en un terreno que le vendió la Municipalidad en la gestión de José Pedretti, y esta empresa, muy importante para nuestra ciudad, todavía formalmente no inauguró sus dos naves que posee en la zona Industrial. Quiero aprovechar para felicitar a estos empresarios por la gran inversión y por llevar al mundo a Roldan y sus productos”, destacó.

“La segunda empresa, es una empresa reconocida de la región instalada en Fisherton, que quiere a futuro empezar a producir una parte de uno de sus productos en fibra de vidrio y la citamos al concejo para pedirle información, pero sus titulares no pudieron venir a explicar el proyecto, mandando a dos empleados, pero que no nos pudieron explicar lo que necesitábamos saber”, dijo.

Asimismo, apuntó: “Lo que a mi me queda claro es que ninguna de las dos empresas tiene urgencias por empezar a construir sus naves en el Parque Industrial sino que esto es una operación del Ejecutivo para hacerse de fondos para financiarse. Seguro van a aludir a “la pesada herencia”. Solo con los lotes que ya autorizó el Concejo a vender en el 2022 sobra dinero para el pago completo de “la pesada herencia”, pero acá parece que los lotes que dejo comprados la gestión anterior sirven para que esta gestión los está vendiendo (gobierno de turno), clínk caja”.

“Por eso les pido, que nos sigan teniendo paciencia. Estamos comprometidos con nuestras responsabilidades desde el primer día que empecé como concejal. Les dejo un abrazo grande y como digo siempre GRACIAS Y MAS GRACIAS”, finalizó.