Venta por licitación pública judicial por quiebra de reconocida empresa

El lunes 02/11/2020 o hábil sig. si no lo fuere, con apertura de sobres, a las 10 hs, en Sala Audiencias Juzgado de 1° Inst. Dist. Civil y Com. 11ma. Nom. Balcarce 1651, 1° P, Rosario, en 2 Bloques: I) El terreno de más de 10.000 m2 con edificación de 2.099 m2 y todas las máquinas e instalaciones, con Base de $ 30.000.000 y II) Dos autoelevadores marca Toyota Modelos 42­7FG25 Y 32­8FG25 con Base de $ 800.000. Todo en buen estado. En ambos más IVA si corresp.- Para ofertar, como garantía de mantenimiento de ofertas se deberá transferir al Banco Municipal Suc 80 Cuenta 51436369 CBU 0650080103000514363690, Expte. “NUCLEO 3 S.A. s/ QUIEBRA”, CUIJ 21-02897715-5, para Bloque I) $ 360.000 y para el II) $ 68.000 y para ambos deberán presentarse las OFERTAS EN SOBRE CERRADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO CITADO HASTA EL DIA 30/10/2020 a las 12,45 HS, en escrito cargo con patrocinio legal con más detalles y número cuenta judicial y los modelos de escritos de presentación, sobre y oferta y pliegos que deberán solicitarse al correo electrónico del martillero (amadobogado@yahoo.com.ar) o de la Síndico (mecasella@fibertel.com.ar). Los bienes se adjudicarán a quien realicen la mejor oferta en cada Bloque. Saldo de compra deberá transferirse dentro de los 5 días de notificada y aprobada la venta por licitación y en ese mismo acto los compradores deberán abonar al Martillero Enajenador para el Bloque I) El 3% del 50% y el 10% del otro 50% del valor de compra y para el II) El 10% del valor de compra.- Impuestos y/o servicios a partir auto quiebra, transferencias, etc. a c/compradores.- EXHIBICION DE LOS BIENES: Martes 27/10/2020 de 10 a 16 hs.- (Consultar otras fechas y horarios).- SOLICITAR EL DETALLE, ESTADO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, IMP, PLANOS, EDICTOS Y PLIEGOS E INFORMES PORMENORIZADOS QUE REQUIERAN A LOS MARTILLEROS BOGADO (3416447115) y DE LA SALLE (3415828494) y al correo: amadobogado@yahoo.com.ar.-

(Ver edictos publicados en este mismo diario acá)