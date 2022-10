Victoria, la peluquería unisex que es “para toda la familia” y abrió sus puertas en el centro de la ciudad

Desde el pasado miércoles 3 de octubre, cuando cortó las cintas de la inauguración, en el primer local de la galería Ischilín se encuentra la peluquería Victoria. Está ubicada por calle Pellegrini al 1000, cuenta con una amplia vidriera que da a una de las avenidas principales de la ciudad y es un lugar para toda la familia. Así como el servicio es unisex, sus responsables ofrecen diferentes especialidades y tratamientos en el rubro, y atienden tanto a personas adultas como a niños.

“No queremos dejar a nadie afuera y la peluquería abarca un poco de todo. Aquí hacemos color, peinados, cortes con tijera, entre otras cosas”, señaló la dueña, en diálogo con El Roldanense. “El objetivo es que la gente que viene no solo se lleve el servicio del corte de pelo, sino que también pueda pasar un momento agradable, tomar un mate y relajarse. Incluso, tener una palabra de aliento o un abrazo”, agregó.

Luego de años en los que acumuló experiencia, entendió que su rumbo profesional estaba ligado a la peluquería. “El fundamento es el amor y el cuidado de la persona. Creo que no se trata solamente de un servicio, sino de un momento en el que la mujer o el hombre se relajan”, explicó. De hecho, opinó que es así como se genera una charla con el cliente, y prioriza “la posibilidad de brindar una palabra de amor y bienestar”.

El nombre con el que denominó a su nuevo espacio es un retrato de su historia de vida. “Hay momentos en que decís ‘estoy acá, no sé para qué’, pero eso al final de cuentas te lleva hacia donde tenes que ir. Pasé por algunas situaciones problemáticas, pero entendí que la vida es una batalla y obtuve la victoria”, contó. “A la meta no se llega en dos pasos, sino que hay que atravesar un camino que te brinda las fortalezas y enseñanzas necesarias”, aclaró.

Oriunda de Rosario, llegó a Roldán hace tres años y ya no se quiso ir. “Nunca imaginé vivir acá, me enamoré de esta ciudad y su calidad de vida, su calidad de gente. Siempre te encontras con alguien amable, con una persona que tiene predisposición”, valoró. “Así como me recibieron a mí, quiero recibir a quienes vengan a la peluquería”, expresó, sentada sobre uno de los sillones del local.

Son las primeras horas de Victoria, pero el negocio ya ha tenido muy buena afluencia. Además, muchos de los clientes que provienen de su trabajo a domicilio, señalaron que llegarán para atenderse allí. Si bien abrirá de martes a sábados con un horario estimado de 9 a 18 horas, trabajará con turnos previos para organizar la atención. Cada sábado trabajará junto a ella la responsable de Naikinai, quien hace manicura tradicional y uñas esculpidas. Y en el futuro cercano, desde el negocio lanzarán promos por la reciente inauguración.

Para solicitar turnos, es necesario comunicarse al número 3412287614.