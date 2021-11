Violento robo en la autopista: le reventaron el neumático con un adoquín

Otra vez lo mismo. Un automovilista fue víctima de un robo en la autopista Rosario-Córdoba cuando se dirigía de regreso a su casa en Roldán. El hecho sucedió pasadas las 20 del miércoles en el inicio de la traza donde delincuentes habían tirado dos adoquines de gran tamaño que le rompieron un neumático.

“Cuando estoy subiendo el puente, pasando la primera rampa, hay dos piedras gigantes. A una la alcancé a esquivar, pero con la otra reviento la cubierta. Para no seguir con el vehículo así, agarro el rulo de bajada que va para zona sur, pongo la baliza y llamo al 911”, contó en De 12 a 14 (El tres), Favio.

Mientras advertía a la central de emergencias lo que había ocurrido y pedía asistencia inmediata para evitar el robo, el automovilista vio cómo dos personas se acercaban rápidamente a su vehículo. “Veo bajar a un chico con un arma que me apunta y me pide todo, por lo que yo atino a entregarle la billetera y el celular”, señaló la víctima según relata Rosario3.

Con el robo consumado, Favio quedó incomunicado a la espera de que llegue un móvil policial. “En un momento veo pasar un patrullero, le empiezo a hacer señas y no sé si no me vio, o no me quiso ver, pero siguió su camino. A los cinco minutos veo venir otro móvil, empiezo a hacerle señas y tampoco frenó”, reconoció indignado.

“En ningún momento tuve asistencia de ningún patrullero, siendo que ya había hecho la denuncia”, sostuvo.

Fuente: Rosario3