Violento robo: entró con una cuchilla y amenazó a una jubilada y su hijo

Alejo, vecino de Roldán, vive en Tierra de Sueños 1 con su madre y el domingo por la noche ambos fueron víctimas de un violento robo en su casa a manos de un delincuente. Todo sucedió cerca de las 4 de la mañana, luego de finalizar una reunión familiar. El hombre entró por unos terrenos linderos a la propiedad que están vacíos y amenazó a la mujer con una cuchilla antes de llevarse su jubilación y el celular.

“Tuvimos una reunión familiar, no éramos más de diez hasta que el último se fue charlando a las 4 de la mañana, nos sentíamos relajados y quizás nos tomamos las medidas de seguridad que tomamos siempre. La cuestión es que empezamos a ordenar las cosas, yo me quedé en la parte de abajo y mi mamá en la parte de arriba y en un momento escucho que grita, subo arriba y la puerta estaba cerrada y a través de unas ventanas que hay al costado veo a un sujeto amenazándola con un chuchillo”, contó Alejo al programa Radio Mañana que se emite por FM 92.

Según Alejo, lo que más les impactó fue darse cuenta de que no se trataba de un robo improvisado, sino que el delincuente parecía un profesional, con su cara cubierta por un pasamontañas, ropa negra y un cuchillo que tenía correctamente enfundado para no lastimarse.

Al ver la escena, el joven comenzó a gritar desesperado pidiendo ayuda, aunque las altas horas de la madrugada y el hecho de que algunos vecinos estén de vacaciones impidieron que alguien lo escuchara. Por su parte, el ladrón que según Alejo buscaba dólares abajo del colchón de la casa, decidió apurarse y tomar el dinero del sueldo que cobra la mujer de su jubilación y su celular, aunque antes de irse lo amenazó con vengarse.

“Esta persona se enoja y me da entender que la tengo jurada, entonces ahora estoy con más miedo todavía porque no sé si es algo que me dijo para amedrentarme o si realmente me va a buscar. Lo que sí nos quedó claro es que esto no es un robo de una persona que va y quiere objeto o necesita vender algo para comer, era un profesional que parecía tener experiencia, se movía con agilidad, y eso lo que más nos asusta”, indicó Alejo.

Madre e hijo hicieron la denuncia y la policía acudió al lugar, aunque todavía no hay ningún sospechoso en la mira. Para tomar medidas de precaución, ambos se encuentran durmiendo en la casa de un amigo y aún no saben cuándo volverán a la suya. “Nosotros entendemos que pasan cosas terribles en todas partes en todo el mundo, pero cuando a uno le sucede es distinto y también pensamos en que no les pase a los vecinos, por eso creemos que es importante que a los terrenos que no están ocupados se les dé más luz y se pongan cámaras de seguridad si todavía no las hay”, remarcó el joven.