Vive sola con su hijo, se le termina el alquiler y sin garantías para renovarlo teme quedar en la calle

Paola Herrera tiene 40 años y hace seis que reside en Roldán con su hijo de nueve. Hace dos años falleció su padre, su única familia en la ciudad, y desde ese día se encuentra con la única compañía de su hijo, ya que se separó de su pareja hace un año. En septiembre se le vence el contrato de alquiler de la casa en la que actualmente residen, pero en agosto ya debe dejar el espacio o al menos tener una respuesta. Sin garantías ni el dinero suficiente para sostener un alquiler, está apelando a la solidaridad.

“Trabajo limpiando casas de familia y planchado. A veces me llevo a mi nene y otras veces no puedo y queda en casa solito con un celular para poder comunicarse conmigo. No tengo familia, no queremos quedarnos en la calle ni mí hijo ni yo, ni separarnos”, contó Paola a El Roldanense.

Es la primera vez que pasa por esta situación. “No cobro ningún plan, hoy mi trabajo me alcanza para comer. Estoy con un cuadro de estrés por toda esta situación, la frustración y la tristeza que siento es muy grande. Con la asignación o salario pago el cable para mi nene y el abono del celu para su conexión a la escuela, la cual muchas veces no funciona bien”, agregó Paola.

Este pedido actualmente se está haciendo viral en todas las redes sociales gracias a la ayuda de cada persona que colabora compartiendo la historia. “Voy a seguir luchando por mí hijo, aunque llore a solas y a veces piense que no puedo más, pero veo a mi hijo y él me da fuerzas, porque quiero que el día de mañana sea un hombre de bien y tenga los valores que le enseño”, aseguró.

Hacer un nuevo contrato de alquiler implica costos muy altos, dinero del cual Paola no dispone actualmente: “Seguir alquilando sería una solución, obviamente pienso que implica muchos gastos. Recibir ayuda de alguien sería encontrar una casa para que mí hijo y yo estemos seguros y bien”, manifestó.