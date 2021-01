Viven enganchados a la luz porque nunca les llegó el tendido: “Quiero estar en regla”

Un grupo de vecinos del barrio Los Indios II denuncia que no existe tendido eléctrico en la zona y que nadie les ha brindado soluciones durante los últimos años. Las familias afectadas por la problemática son seis. “Desde 2014 en adelante, cuando hice el primer reclamo, ni la EPE ni la Municipalidad me dieron respuestas”, dice Eliana, una vecina, a El Roldanense.

Eliana contó su historia. “En el año 2012 compramos un terreno. En teoría, tenía todos los servicios. Cuando fuimos a EPE a pedir el medidor, hicieron una prueba de factibilidad y nos dijeron que no había tendido eléctrico en la zona, que ellos no nos ponían la luz y que era un problema de la Municipalidad”, arrancó con su relato.

Según asegura la entrevistada, había un vínculo firmado entre la Empresa Provincial de la Energía y la administración local. “En ese contrato, la empresa proveía los suministros y la Municipalidad la mano de obra. Pero ninguno hace nada”, manifestó. De las seis familias, una de ellas vive de forma permanente allí, mientras las otras tienen lotes o casas de fin de semana. “Somos unos cuantos los perjudicados y nadie se hace cargo de la obra. He hecho infinitos reclamos”, argumentó.

La vecina añade que, a mediados del año pasado, su esposo y un vecino tuvieron una reunión con el secretario de Obras Públicas: “Les prometió una solución que nunca llegó. Un año después, seguimos esperando”. Ella hoy está conectada de manera ilegal por necesidad. “Supone un riesgo y además vienen ellos mismos a cortar, pero no me dan ningún tipo de solución. Donde estamos, si no tenés electricidad no hay nada, porque el agua es por bomba y el gas no pasa”, cuenta.

Aún no realizaron reclamos por vías formales, aunque no descartan hacerlo. “Lo que quiero es estar en regla, como corresponde; que me solucionen el problema, pongan el tendido y yo tenga que pagar la factura de mi consumo”, subrayó la vecina del barrio en cuestión.