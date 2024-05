Vuelve la Copa Ciudad de Roldán que disputan las escuelitas de fútbol de la ciudad

Tengo el agrado de dirigirme a Vs. en carácter de

Presidente del Club Social, Deportivo y Cultural Punta Chacra, en esta ocasión, para invitarlos a participar una vez más de una nueva edición de la COPA CIUDAD DE ROLDAN de escuelas de fútbol, a los efectos de proclamar dicha Copa, de interés Municipal, entendemos que será un hecho histórico para nuestra ciudad, como los fue el año pasado, marcando otro hito de unión y fraternidad entre las instituciones deportivas. La copa, tiene el espíritu de escuelita formativa, con fines deportivos, participativos y de vinculación de las infancias con sus pares para fomentar la amistad y el respeto, todo dentro de un marco familiar.

Las categorías se dividen en 3, «C» 4, 5 y 6 años de

edad, «B» 7, 8 y 9 años de edad, «A» 10, 11 y 12 años de edad, los equipos no tienen distinción de sexos, por lo que pueden presentarse equipos mixtos. La fecha de inicio está programada el domingo 19 de mayo del corriente año, con dos fechas mensuales, se programa, 19-05/02-06/16-06/30-06/14-07/28-07/11-08/25-08, sujeto a cambios por cuestiones climáticas. En la última fecha se realiza la ceremonia de entrega de medallas y trofeos a todas las categorías y jugadores/as que hayan participado.

Agradecemos de antemano todos sus esfuerzos

por participar, quedamos a espera de pronta respuesta y seguiremos trabajando mancomunadamente por un mejor futuro para todas y todos.

Sin otro particular, aprovecho a saludarlos

respetuosa y afectuosamente, en nombre de todas las familias que formamos parte de los clubes deportivos que participaremos de esta edición, a saber: Club Social, Deportivo y Cultural El Muelle, Club Atlético San Lorenzo, Club Atlético Defensores de Funes (Funes), Club Atlético Independiente, Club Atlético Defensores Sportsman, Club Social, Deportivo y Cultural Punta Chacra y otros clubes que deben confirmar en los próximos días, como ser Club Atlético Newell’s

Old Boys (Rosario) y Club Atlético Rosario Central (Rosario).