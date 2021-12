Wada Machado: “Lo que le pide la gente a la política es sentido común”

Raúl Wada Machado cierra este viernes un período de ocho años -reelección mediante- en el Concejo Deliberante de la cuidad. Fue compañero de espacio del intendente electo Daniel Escalante y compartió también con Jorgelina Alfonso. Su balance tras representar casi una década a la ciudadanía como edil.

“El tiempo pasa muy rápido. Con Daniel, Jorgelina y todos los que nos acompañan en el espacio hace años que empezamos a trabajar para ser una alternativa opositora en Roldán. Yo me sumé en el 2013, ganamos esa elección y entramos con Jorgelina al Concejo por primera vez”, recordó.

“Desde el principio acordamos una regla de oro que hasta el día de hoy la hemos cumplido: una sola reelección en el cargo. Daniel cumplió como concejal en 2019, ahora me toca a mí y así seguirá Marcelo Cristiani a quién le deseo lo mejor para lo que viene como a los demás concejales electos”, remarcó.

Hoy tu ex compañero de banca va ser el intendente de la ciudad

Es una gran alegría que todo el esfuerzo que hicimos haya dado sus frutos. Fueron muchos años al lado de Daniel en el Concejo estando en minoría y siempre estuvimos ahí defendiendo a los roldanenses que no estaban de acuerdo con la gestión de Pedretti. Nunca vendimos nuestras convicciones, y por eso los roldanenses nos dieron la oportunidad de hoy ser gobierno. Para todos los que confiaron en nuestro espacio solo tengo palabras de agradecimiento

Machado y Escalante compartieron el bloque de 2013-2019

Proyectos presentados

“Los que me conocen saben que no soy un gran orador, pero siempre intenté darle sentido común al Concejo. Lo que le pide la gente a la política es sentido común: la agenda y las prioridades tienen que estar en resolver los problemas de los vecinos. La política no tiene que pensar en sí misma, tiene que pensar en la gente”, manifestó el ahora exedil.

Asimismo, hizo un repaso sobre los temas más importantes que en estos años puso en agenda: “Con Daniel y Jorgelina en 2015, le pusimos un freno a las urbanizaciones irresponsables . Nos cansamos de pedir en el Concejo que incorporen a Roldán al Acueducto Gran Rosario para tener agua potable de calidad. Gestionamos recursos para los bomberos, los clubes e instituciones de Roldán. Denunciamos los perjuicios generados por el mal servicio de la EPE y las podas salvajes fuera de época . Siempre trabajamos en equipo para ser la voz de los vecinos que el Municipio no quería escuchar”.

La banca de Jorgelina

“Es muy triste lo que pasó con Jorgelina, cuando la aceptaron en 2019 no hubo ningún problema. Después, de repente, en un año electoral aparece una jugada política para hacerla renunciar a pesar del respaldo de SADOP. Es un hecho grave y muy lamentable”, opinó Machado sobre la polémica salida de su compañera del Concejo.

“La banca le corresponde por ley a Gustavo De Sarriera porque la elección fue en 2019 y la ley de paridad entra en vigencia en 2020. No se puede usar una ley de 2020 para legislar sobre algo que pasó en 2019, 2018, 2017, etcétera. Hay que ser claros, la lista de Jorgelina y Gustavo se armó con la legislación vigente del 2019, ir en contra de eso es un atentado contra el voto popular de los roldanenses”, reforzó.

Machado y Alfonso compartieron el bloque en dos períodos: 2013-2017 y 2019-2021