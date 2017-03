Más lo@s de amor: roldanenses se concientizaron sobre Síndrome de Down La jornada tuvo lugar el viernes y la repercusión sorprendió hasta a los organizadores. Fue el primer paso de muchos otros que se vienen.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebró el 21 de marzo en todo el mundo, el pasado viernes tuvo lugar en Roldán el Primer Encuentro de Concientización del Síndrome de Down. Organizado por el grupo Loc@s de amor, fue en la plaza 25 de Mayo y hasta allí se aceraron decenas de familias roldanenses.

El grupo Atahualpa le dio a la jornada un toque de música y baile y fue, también, una demostración de que la inclusión de quienes nacen con Síndrome de Down es fundamental en cualquier ámbito.

“El evento fue hermoso. Vivimos una jornada que a mí me llenó el alma, vinieron hasta papás de Rosario y conocimos otras familias con chicos con Síndrome de Down. Pero lo que más me emocionó fue la convocatoria del pueblo, de papás que no tienen hijos con Síndrome pero que fueron interesados en conocer y en apoyarnos”, contó en diálogo con El Roldanense Verónica Módica, una de las impulsoras del grupo y de la jornada.

El de la última semana fue el primer evento pero no el único que piensa hacer este grupo de padres en pos de conseguir su objetivo: que sus hijos tengan los mismos derechos que todos. “Ahora vamos a empezar a trabajar para hacer charlas con docentes y profesionales de otros ámbitos. Queremos seguir aprendiendo y ayudando a quienes necesitan nuestro apoyo”, remarcó.