A todo pedal: el deportista roldanense que se subió al podio con su bici

El 2018 significó un punto de inflexión para el deportista roldanense Augusto Vaquero. Por invitación de su hermano, puso pausa a las maratones que corría y comenzó a competir en bicicleta. Aquello que en un principio era un camino desconocido se convirtió en algo que él mismo define como “maravilloso”. De hecho, fue mejorando sus marcas y el último fin de semana, en la conclusión del Campeonato de la Ruta 9, se situó entre los tres mejores y alcanzó su lugar en el podio.

“Hace cuatro años que estoy compitiendo en bicicleta. Toda la vida troté, no era muy de la bici”, describe Augusto en charla con El Roldanense. Por entonces, decidió inscribirse en la segunda vuelta de una carrera organizada por el grupo Ruraleros. “Sin entender mucho de ciclismo, me anoté en mi categoría y quedé sorprendido por haber logrado un buen puesto en mi primera competencia. Esa fue mi iniciativa al ciclismo, después de ese día no baje más de la bicicleta”, grafica.

Durante estos años, participó en diversos certámenes y, en 2019, hizo a un lado las maratones. “Siempre hice rural bike en la zona. Carrera que veía y podía anotarme, iba y corría”, describe. “Encontré lo que quería hacer. Me sirvió tanto para la salud como para despejar la mente. Es un deporte extraordinario y excelente en todos los aspectos. Recomiendo a todo el mundo subirse a una bicicleta y competir, es algo realmente maravilloso”, explica entusiasmado.

Una de las grandes experiencias que afrontó arriba de la bici tuvo lugar en las montañas de Córdoba. “Fue realmente inolvidable y durísimo. No sabía lo que era una competencia en montaña, solo que eran 70 kilómetros y no iba a ser nada fácil”, recuerda. “Por momentos me daban ganas de bajarme de la bici, pero el aliento de la gente del lugar me hacía seguir adelante. Cuando llegué a la meta y vi que me recibían con gritos y aplausos, se me cayeron unas lágrimas de emoción, de ver que lo había logrado. En ese momento, pensé ‘dónde hay otra carrera que la hago’”, cuenta.

Augusto vuelve a hacer zoom en el campeonato de la Ruta 9 que protagonizó. “Fue muy lindo, hubo muchos participantes en cinco carreras que fueron muy duras”, dice. Proviene de una familia que se dedica al rubro de las bicis desde hace 35 años, y muestra su gratitud. “Quiero agradecer mucho a mi familia y amigos por el aguante, por seguirme a todas las carreras y apoyarme en todo. En gran parte, esto es posible gracias a ellos”, señala. “También, a los Ruraleros, que hicieron que yo me inicie con el ciclismo, y a Vaquero Bike y Gino Bike”, quienes ponen su vehículo en condiciones.

De cara a lo que viene, hay nuevos objetivos, como seguir compitiendo e ir mejorando sus rendimientos. “Es algo que demanda mucho tiempo y sacrificio, pero haré lo posible para mejorar día a día”, asegura. “La próxima competencia en vista es el 21 de agosto en Timbúes, una carrera de rural bike organizada por la gente de Lomo Dorado, un grupo de entrenamiento de esa ciudad”, expresa. Y se ilusiona: “Estoy enfocado en esa fecha para ir y dejar lo mejor de mí como en toda carrera que hago”.