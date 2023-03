Apertura de sesiones: Abo Hamed criticó con dureza el discurso del intendente

La presidenta del Concejo y edil del Frente Justicialista, Susana Abo Hamed fue muy crítica del discurso con el que el intendente Daniel Escalante dio inicio al año legislativo este martes por la noche. “Es una apertura de sesiones de Concejo histórica, es la primera vez que el discurso del intendente se usa para venir a chicanear, golpear la mesa con un tono exaltado y decir muchas cosas que son parte de la verdad y acusándonos de cosas que no tenemos nada que ver. De lo que dijo el Intendente el 50% es mentira y lo otro está contado por la mitad”, disparó.

“El intendente nos acusa de no haber aprobado cosas como la venta de terrenos en el parque industrial, pero él nunca nos mandó la información que necesitábamos debidamente. Además de la gravedad que reviste meternos en una cuestión legal de esos terrenos que él quiere vender irregularmente. De nuestra parte no va a encontrar apoyo, queremos que se terminen de regularizar todas las situaciones de esos terrenos que son recuperados por el municipio por que no habían cumplido y por eso lo queremos hacer de la manera correcta, no entre gallos y medianoche y menos aún fuera de los tiempos normales del Concejo como fue que se lo quiso hacer y sin la información correspondiente”, apuntó.

Asimismo, reiteró el pedido por el envío de información de parte del Ejecutivo: “Escalante habló de que no pudo crear la secretaria de Seguridad, primero es algo que lo tiene que crear él, pero al día de hoy un año después de haberlo pedido, el Concejo no recibió el organigrama municipal, como el Concejo va a aprobar la nueva Secretaría si no sabemos cuántas Secretarías tiene la ciudad porque nunca nos brindó la información necesaria”.

“Se supone que el discurso del intendente es dar cuenta de lo actuado y de lo que vendrá en el año en curso y no venir a atacar al Concejo de manera desigual porque nosotros no tenemos el micrófono para debatir las cosas que se dicen que no son verdades”, disparó y remarcó: “Además, arrancó diciendo que no iba a hacer política y nombró a Pullaro, esto demuestra que el año político va a hacer difícil, acá el problema lo pone el Ejecutivo con su planteo de grieta y quiere romper como se trabajó durante el 2022 de forma amalgamada con los diferentes bloques. Ojalá que el Intendente recapacite ya que esta no es la forma de construir, y que comprenda que somos poderes separados”.