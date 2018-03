Abo Hamed se embandera contra el aborto y sale al cruce sin medias tintas El domingo habrá marcha en Rosario y desde Roldán se enviarán micros. “Tenemos un plus de ganas de manifestar nuestra opinión”, indicó.

La edil y presidenta del Concejo Susana Abo Hamed es una persona que no suele mostrarse titubeante a la hora de emitir opiniones. Sin embargo, cuando habla del aborto redobla esa firmeza y se planta con más certezas que nunca: “En esto no se puede andar con medias tintas, siempre voy a estar a favor de la vida”, asevera.

Desde que forma parte del cuerpo legislativo viene impulsando normativas a favor de la defensa del Niño por Nacer, como la declaración a la que adhirió la ciudad en el año 2013 como Promotora y Protectora del Niño por Nacer. Y esta semana el recinto la volvió a acompañar por unanimidad en la adhesión a la marcha que se llevará adelante el domingo en Rosario, para la cual se dispusieron micros gratuitos desde Roldán a todos aquellos que quieran asistir.

“Este año la marcha a la que adherimos cada año dejó de ser sólo de Rosario y es regional ya que se unen cada una de las agrupaciones Te Quiero Pro Vida de diferentes localidades, entre ellas Roldán. Siempre se hace los sábados a la mañana pero este año se va a hacer el domingo ya que justo cae 25 –cuando se celebra el Día del Niño por Nacer– y además porque es más sencillo para que asistan las familias. Es una celebración que no se hace en contra de nada ni de nadie”, contó.

“La posible legalización del aborto está instalado como tema y por eso este año quienes pensamos diferente tenemos un plus de ganas de manifestar nuestra opinión. A veces pasa que se escucha sólo al que grita más fuerte y en este caso los que estamos de este lado somos un pueblo pacífico que no va a la confrontación ni a la agresión”, siguió la edil.

“Este año hay más gente que va a sentir la necesidad de expresarse, ya sea yendo a la marcha como a través de un mensaje de whatsapp, de un perfil de Facebook, de una charla mientras se hacen las compras. La idea es poder decir lo que pensamos porque sino parece que se escucha una sola voz”, ratificó Abo Hamed y siguió: “Somos la voz de los bebés que no tienen voz. Las que están a favor del aborto son feministas y eso me duele como mujer. Yo no comparto ningún fundamentalismo y por eso me molesta cuando se nos pega a lo religioso para minimizar la opinión desde ese punto”.

“Acá el fundamentalismo viene del lado de los agnósticos. Esto no tiene que ver con una ideología o una religión, sino que es una cuestión relacionada al más básico de los derechos, que es el derecho a vivir. Entonces se nos intenta desacreditar con planteos ideologicistas sobre cuándo empieza la vida. Pero detrás de todo esto hay intereses económicos muy fuertes que esponsorean a esta gente, aunque quizás muchos defiendan esas banderas sin saberlo”, opinó la presidenta del Concejo.

Además, la edil apuntó que existe “un comercio” alrededor de eso. En ese sentido, dijo: “Hay una ideología economicista que sabe que es más barato matar al niño pobre antes de que nazca a que un Estado tenga que hacerse cargo luego. No podemos ser tan ignorantes y dejarnos utilizar. Un niño en la panza no es un apéndice, es un ser humano con ADN propio. Si como sociedad no respetamos al más básico de los derechos, involucionamos”.

Sin embargo, Abo Hamed fue un poco más allá y consideró no se debe buscar lo que separa sino lo que une. “Acá el debate que hay que dar no es Aborto Si o Aborto No sino cómo ampliamos el presupuesto para una educación sexual que incluya a todos, una planificación familiar, y abrir una Mesa de Diálogo. También se debe trabajar sobre una flexibilización de las leyes de adopción para que ante un embarazo no deseado haya otra opción que no sea la muerte”.