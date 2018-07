Advierten que acusados por estafar con alquileres en la ciudad siguen actuando Una de las damnificadas hizo pública la denuncia. Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia. Cómo es la modalidad del engaño.

A comienzos de este año, unas veinte denuncias cayeron en el Ministerio Público de la Acusación apuntando contra dos mujeres que habrían realizado estafas con alquileres de viviendas en Funes y Roldán. Si bien pudo conocer El Roldanense de fuentes de Fiscalía, esa causa avanza en la Justicia y “se esperan oficios solicitados al Registro de la Propiedad para elaborar las imputaciones”. Sin embargo, damnificados advierten en redes sociales que los acusados continúan con las maniobras.

“Vi que estaban haciendo la misma estafa y no dude en avisarle a la gente para que sean estafados como lo fui yo”, apuntó en Facebook Cintia Baile, a quien en su momento estafaron en 4000 pesos.

Este medio se contactó con la mujer, quien indicó que nunca recuperó el dinero que había transferido por el alquiler de una casa un fin de semana en Roldán. “Me cansé de ir a la Fiscalía. Vi que hoy (por el domingo pasado) seguían publicando las propiedades y decidí avisar para que la gente no sea inocente como yo”, indicó y dijo que más de diez personas le escribieron por privado en Facebook para decirles que atravesaron por la misma situación.

Los hechos que denunció Baile ocurrieron en abril de 2017. “Cuando llegué a la casa, estaba destrozada, pelos en las rejillas del baño, llena de telas de araña, las camas sucias, la pileta sucia, las cortinas en el suelo, no era ni parecida a la de las fotos que me enviaron. Hice la denuncia en Fiscalía y me encontré con que mas de 20 personas ya habían sido estafadas por esta señora”, recordó.

“Nunca me devolvieron mi dinero y la casa no la pude usar. Hoy vi que estaban haciendo la misma estafa, y no dude en avisarle a la gente para que sean estafados como lo fui yo. Esta persona al ver mis comentarios no sólo me bloqueo sino también me amenazó por mensaje privado”, sumó la mujer y advirtió: “Tengan cuidado, esta gente vive de la estafa. Deberían estar presos y están estafando libremente”.