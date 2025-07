Guardia concurrida: el gélido frío del invierno puso a tope las consultas en el SAMCO

El gélido frío de la ola polar que llegó a Roldán y la región se hizo sentir con temperaturas bajo cero y heladas intensas. Las condiciones climáticas se tradujeron en un aumento en la cantidad de consultas por afecciones respiratorias en el SAMCO local. La demanda fue alta, aunque las autoridades del hospital explicaron que es lo normal para esta época del año.

“Hasta la semana pasada hubo muchas consultas respiratorias. Con los días la demanda fue bajando, con bastante ausentismo. Y no solo en consultorios externos sino también en la guardia, donde actualmente la demanda no es tan importante”, explicó Carla Noziglia, directora del nosocomio, a El Roldanense. “Tiene que ver con que el frío hizo que la gente se quedara en su casa, muchos niños no concurrieron a las escuelas”, afirmó.

Ese contexto ayudó para que disminuyera la cantidad de casos. “Se mantuvieron dentro de lo habitual en el post pandemia, en un contexto normal”, expresó. Las enfermedades más notorias, aseguró Noziglia, “son virosis respiratorias que, en pacientes de mayor riesgo, pueden transformarse en neumonías y requieren internación”. Igualmente, aseguró que no se registraron demasiados casos de ese tipo.

“Los casos virales son los que más se atendieron en este tiempo”, describió. Si bien la ola polar tiene los días contados y la temperatura subirá algunos grados en el futuro inmediato, la directora aseguró que no es tiempo de relajar los cuidados ya que puede haber un nuevo pico de padecimientos respiratorios durante el mes de julio.