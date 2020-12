Alfonso: “El Presupuesto no especifica obras y no deja claro en qué se invertirán los fondos”

El Frente Roldanense decidió no acompañar el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo presentó para 2021 y realizó al respecto observaciones sobre algunas cuestiones que son las que el bloque consideró claves a la hora de no darle el visto bueno al proyecto oficial.

“Dentro del plano de la oposición no aprobar un presupuesto del oficialismo no genera un efecto que perjudique a la gestión, sino que al no darse una aprobación, el Ejecutivo sigue trabajando con el presupuesto anterior”, señaló la edil.

“La política que llevamos adelante desde el Frente es observar y comunicar con claridad los puntos sobre los que hacemos observaciones. Una de ellas, fundamental porque se viene repitiendo, es que hay otros formatos y modelos para poder expresar un Presupuesto que son mucho mas claros y que acercan información a la población. Eso es fundamental desde hace mucho tiempo y más ahora que hay una ciudadanía más participativa e involucrada que exige saber dónde se destina el dinero que aportan en la TGI”, agregó.

Asimismo, puntualizó cuáles fueron algunas de las observaciones: “Volvemos a recalcar la necesidad de aumentar los fondos para Salud, un reclamo que venimos haciendo y que se expresa fundamentalmente en la reactivación del dispensario de Tierra de Sueños 3, y la verdad que deseamos en este punto que el Ejecutivo pueda escuchar este reclamo que hicimos al principio de la pandemia: la necesidad de derivar fondos que venían para Covid para la activación de ese dispensario”.

Respecto a Obras Públicas -uno de los ítems donde se concentra la mayor parte de los desembolsos previstos para 2021- Alfonso también puso reparos: “No se especifica en qué barrio, o cuántas van a ser las cuadras tanto de veredas como de calles. Es muy general y eso genera incertidumbre. El presupuesto debe ser claro, para que los vecinos del barrio X, que contribuyeron todo el año pagando la tasa municipal, sepan en qué servicios o en qué obras vuelven sus recursos”.