Allanaron una vivienda en Villa Flores en búsqueda del Gula pero no lo encontraron

La Policía sigue tras los pasos de Brando Martínez Alias el “Gula”: este jueves a primera hora del día realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle J.J Valle al 500 de Villa Flores para intentar dar con su paradero, pero no lograron localizarlo allí, así como tampoco lograron encontrar los elementos que estaban buscando.

Del procedimiento paticiparon el Jefe de Inspección 3era zona, Jefe y Sub Jefe, Sub Jefe Interino, de Comisaría 6ta con personal de la seccional, Jefe y Sub Jefe del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) con personal de esa fuerza, y Personal de la Comisaria 8va y 10m.

El allanamiento había sido solicitado por la Dra. Paola Aguirre, de la Fiscalía de Flagrancia, luego de que sobre el delincuente pesara un pedio de captura tras haberle robado la moto al intendente de la ciudad, entre otros hechos recientes y pasados.