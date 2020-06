Armó empresa de desinfección de tapizados y le sumó dispositivo que sanitiza objetos

Hace un año, Martín dio un salto de calidad en su vida cuando decidió abrirse camino en un nicho laboral poco explorado hasta ese momento: desinfección y limpieza de tapizados. Empezando de a poco, logró comprarse una máquina específica para este tipo de trabajo y abrió su empresa Pipi Cucu Limpieza, en Rosario. En la actualidad, atiende pedidos de una gran cantidad de ciudades, llegando a Funes y Roldán y próximamente a la ciudad de Santa Fe.

“Esto me surge un día que tenía que limpiar mi sillón, me fije en internet y no encontré a nadie para contratar, pero vi que en otras ciudades el servicio sí estaba desarrollado. Después de una investigación, me compré una máquina que hace este tipo de trabajo y empecé a ofrecerlo yo mismo. Me especializo en limpieza y desinfección de todo tipo de tapizados: alfombras, sillones colchones, cochecitos, butacas de bebés, interior de los autos, etc”, destacó Martín.

La situación actual y la necesidad de tomar medidas de higiene mucho más severas hicieron que Martín adquiriera nuevas máquinas para atender la gran demanda que empezó a tener. Incluso, acaba de adquirir un dispositivo último modelo que sanitiza todo tipo de objetos, el cual anexará a su servicio de desinfección para que cualquier cliente pueda solicitarlo.

“Con el tema del coronavirus primero la demanda bajó, porque la gente tenía miedo de hacer entrar a personas en su casa, pero ahora que todo se calmó un poco empezamos a tener un montón de pedidos. Creo que muchos se dieron cuenta que es un buen momento para desinfectar esos muebles de la casa a los que ahora se les da más uso, como sillones, camas, incluso los autos que hoy en día están muy expuestos”, destacó el emprendedor.

Lo que empezó como un pequeño emprendimiento hoy se transformó en una empresa a gran escala. En un principio, se sumó a Pipi Cucu una persona de San Jorge que empezó a promocionar el trabajo allí. Luego, Martín compró nuevas máquinas y anexó personal para extender la oferta a otras ciudades como: Roldán, Funes, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Pérez, Totoras e incluso en la ciudad de Buenos Aires.

A partir del dispositivo nuevo que adquirió, Martín se lanza a ofrecer este servicio extra de sanitización de objetos. El mismo permite higienizar cualquier superficie en menos de diez segundos, matando a todo tipo de bacterias a través de rayos UV. También planea comprar nuevas máquinas y seguir expandiéndose, de hecho, su próximo destino es la ciudad de Santa Fe, a donde planea llegar en las próximas semanas.

Para cualquier consulta o solicitud de turnos, contactarse a través de las redes sociales de la empresa:

