Aumento para Bomberos y Samco: “Es un aporte voluntario”

El Concejo aprobó el pasado martes un aumento en el ítem de la TGI que se deriva a Bomberos Voluntarios y al Samco (70% para el hospital y 30% a dispensarios). Tras la nota publicada por El Roldanense se generó un debate acerca del incremento, por eso el secretario de Hacienda aclaró: “Es un aporte voluntario”.

“En su momento se abrió un registro público de oposición y el que no puede o no quiere pagarlo se acerca a la Municipalidad, queda registrado y luego le llega descontado, así no hace el aporte que, reitero, es voluntario”, comentó Darío Natale, titular del área.

Natale además sumó que tras todo el 2020 sin aumentar la tasa, se aplicó en enero un incremento del 17%. En tanto, en abril debía volver a aplicarse una suba cercana al 18% pero por el contexto de crisis sanitaria y económica el Ejecutivo decidió no hacerlo.

“Todos los conceptos que no sean los aportes a Bomberos y Hospital, vienen igual. Lo único que cambian son esos dos ítems”, reiteró y sumó que se trata de valores que no se tocaban desde noviembre de 2019 ya que no se modifican con la fórmula polinómica.