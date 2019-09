Bailarín local llegó a final del Pre Cosquín y debió bailar con ocho puntos de sutura

Darío Santiago Llibre va una vez más por su sueño de subirse al escenario principal de Cosquín y este fin de semana se presentó junto a su pareja Noeli Richetti en el Pre Cosquin de San José de la Esquina, uno de los primeros de la serie. Tras bailar la semifinal sufrió un accidente al salir del escenario –se cayó y se clavó una espuela en la pierda izquierda- y debió ser trasladado al Samco.

Una vez en el hospital y cuando los médicos lo estaban vendando tras hacerle ocho puntos de suturo, los veedores de la competencia se acercaron para anunciarle que había ganado y preguntarle si estaba en condiciones de presentarse en la final.

“Le dije al médico que me ponga anestesia pero que ni loco me perdía de bailar, y así fue. Tuvieron la deferencia de pasar mi rubro para lo último así me daban tiempo de cambiarme y recuperarme”, contó en diálogo con El Roldanense.

De 12 parejas que se presentaron en el rubro Pareja Tradicional, Darío y Noeli quedaron entre las tres finalistas y si bien no pudieron ganar, se mostraron más que satisfechos por lo logrado y “feliz por el sacrificio”, tal como describió Darío.

“Gracias a mi compañera fiel al lado mio siempre Noeli Richetti. A mis hermanos del alma Ariel Figuerora y Caren Alves gracias por formarme como bailarín y por el cariño y el respeto de siempre, gracias por confiar en mi y por no dejarme caer nunca, gracias familia y Juanjo por el aguante, a Jorgi Caciani y Marcelo Ledezma por darnos el lugar para ensayar, y por último a mi familia y amigos que siempre están”, agradeció públicamente en su perfil de Facebook.

El camino hacia la plaza Próspero Molina recién empieza y el bailarín tiene un ojo puesto en su pronta recuperación y el otro en el calendario de competencias, ya que por la crisis, muchas sedes debieron bajar los certámenes.