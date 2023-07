Balance positivo: la roldanense Martina Dezotti hizo un análisis de su segundo año en Italia

Desde que regresó al país en junio, cuando terminó la temporada en Italia, la futbolista Martina Dezotti pasa sus días en Roldán. Alterna las vacaciones con entrenamiento, sale a correr, comparte días en familia para recuperar horas perdidas y, cada tanto, juega un partido con amigas. Sabe que en poco menos de un mes deberá regresar a Europa para continuar con su carrera deportiva, pero mientras tanto se dispone a dialogar con El Roldanense para hacer un balance de su segundo año allí y lo que sigue a continuación.

“La temporada en Spezia fue muy positiva. Me gustó mucho, pude sumar muchos minutos, jugué todos los partidos y me sentí muy cómoda. Conocí gente nueva y fue un año en el que continué aprendiendo como persona y como futbolista”, valoró la jugadora local desde el bar del CCUP. Precisamente, agradeció particularmente al club, que le permite acceder al gimnasio y a sus instalaciones para mantenerse activa en esta época de descanso. “Hago trabajos de fuerza y uso las máquinas”, detalló.

En agosto comenzará la pretemporada y en septiembre volverá la competencia oficial. Más allá de que el vínculo de Martina con su último equipo finalizó a mediados de año, confía en que continuará allí o aparecerán nuevas opciones. “Ahora es tiempo de negociaciones para ver dónde voy a jugar. Si bien aún no es algo concreto, puedo decir que está en un 90% y es probable que se renueve el acuerdo”, expresó. “Esto también es un trabajo y me gustaría jugar un año más allí, lógicamente, aunque cualquier opción que uno tenga es buena”, adujo.

Durante el campeonato que finalizó, jugó como mediocampista por ambas bandas y su equipo alcanzó las semifinales de la Coppa Italia, en tanto que terminó en el sexto puesto de su grupo en la Serie C. “Creo que nos podría haber ido mejor en el campeonato, pero se dio así. Tuvimos algunos partidos no muy buenos y durante la primera parte del torneo no nos fue muy bien”, describió, y complementó: “A partir de enero se realizaron algunos cambios y empezamos a remontar”.

A la hora de comparar el fútbol argentino con el italiano, señaló que el de acá es más físico y hay muy buen nivel, aunque también expresó que el de allá es igual de competitivo. “Te cruzas con chicas que juegan muy bien, con muy buena técnica y calidad”, analizó Dezotti, quien tuvo un paso por Venezia y luego llegó a Spezia. “La mitad de las jugadoras del equipo éramos extranjeras. Había chicas de Norteamérica, otras de Andorra, Portugal, España, y éramos dos argentinas. Estábamos bien dispersas”, contó.

Durante sus días en Italia, aprovechó los momentos de descanso para recorrer y conocer un sitio muy turístico. “Spezia es un lugar muy lindo en el que hay mucha gente. Tuve la oportunidad de conocer bastante, más allá de que no tuvimos muchos días libres”, pronunció. Actualmente en Roldán, el fútbol es uno de los principales temas de conversación en una familia muy identificada con el deporte. “Pude ir a alentar a mi hermano, hacía mucho que no lo veía jugar. El fútbol es parte de nuestras vidas, es lo que consumimos día a día”, expresó.

Un mensaje para la Selección de cara al Mundial

El próximo 20 de julio comenzará el Mundial de fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda. Con la esperanza de que la Selección haga un buen papel, Martina tuvo palabras elogiosas para el equipo. “Siempre apoyo a Argentina en cualquier deporte, y más si es en el fútbol femenino. Estoy al 100% con las chicas y les deseo lo mejor”, dijo. “Seguramente van a alcanzar el primer objetivo, que es pasar de fase. Siempre las expectativas son buenas, tengo mucha confianza en ellas”, auguró.

“Tuve la posibilidad de entrenar con muchas de las jugadoras que hoy están en la Selección. Me gusta cómo juegan, todas tienen algo para aportar y de cada una hay algo por aprender, así que trato de absorber todo lo que puedo de ellas”, destacó. “Les mando la mayor de las fuerzas y de las suertes para la representación de Argentina en el Mundial. Las vamos a estar apoyando desde acá”, argumentó entusiasmada la futbolista roldanense.