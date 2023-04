Brote de dengue: en las farmacias de la ciudad se disparó la venta de aerosoles y cremas

En medio del brote de dengue que afecta a la ciudad y a varias provincias, los repelentes contra mosquitos se convirtieron en un bien codiciado por el público, lo que generó escasez en algunos comercios y el temor a que su precio aumente. Según relatan farmacéuticos locales, en Roldán la demanda de repelentes en las últimas semanas se duplicó.

“En Farmacia de Miguel, en estos últimos días se ha duplicado la venta de repelentes para todas alas edades. En nuestro local hace un tiempo teníamos a la venta la línea económica de repelentes, pero no dio los resultados esperados, es por eso que solo vendemos la línea de repelente OFF”, explicó Lucía, encargada de la Farmacia en dialogo con El Roldanense.

“El repelente en crema tiene un costo que varía entre 300 y 1100 pesos, en tanto, en formato aerosol o spray, se van modificando de acuerdo a las opciones que el consumidor necesite, por ejemplo: el envase naranja común sale $600, pero hay muchos otro que deciden elegir el extra duración que sale más de $1000”, amplió.

Los insectos atacan a las personas de todas las edades y es allí que los más chicos están más expuestos. “Trabajamos el off de bebé, el cual tiene otra formulación y es utilizable a partir de los tres meses. Ese producto tiene un costo de 2.000 pesos, es el repelente aceptado por la OMS”, informó.

Asimismo, consideró: “En las últimas semanas se duplicó la venta de repelente debido a los casos activos que se conocieron en la ciudad, y desde nuestro lugar tratamos de explicarles a los clientes como evitar contagiarse del dengue y la importancia de utilizar el repelente cada cinco o seis horas”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que haya aumentos en el precio de estos productos, la encargada de Farmacia de Miguel expresó: “Esperemos que no, no tenemos certezas, pero ojalá que no haya un aprovechamiento de esta situación. En nuestro local aceptamos todas las formas de pago, efectivo, débito, billetera Santa Fey crédito”.

Según los datos del Ministerio de Salud, se registra circulación viral de dengue en 13 provincias y de chikungunya, en cinco. Cabe destacar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti: cuando el insecto se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. En Roldán hasta el momento hay cuatro casos confirmados y varios en estudio.

