Búsqueda laboral: empresa líder en neumáticos incorpora vendedores
Los requisitos y cómo contactarse, en la nota.
Empresa líder en neumáticos busca vendedores para sumar a su equipo en Santa Fe.
Requisitos:
- Experiencia comprobable en ventas (excluyente).
- Referencias llaborales.
- Edad: 24 a 50 años.
- Disponibilidad horaria full time.
- Vehículo utilitario/camioneta a disposición.
Ofrecemos
:
- Teléfono, gastos pagos y estadía.
- Excelente ambiente laboral.
- Oportunidad de crecimiento en empresa líder del rubro.
■ Interesados deberán escribir detallando antecedentes personales, laborales y referencias, adjuntando CV a: recursoshumanoscvy@gmail.com