Búsqueda laboral: empresa líder en neumáticos incorpora vendedores

Empresa líder en neumáticos busca vendedores para sumar a su equipo en Santa Fe.

Requisitos:

Experiencia comprobable en ventas (excluyente).

Referencias llaborales.

Edad: 24 a 50 años.

Disponibilidad horaria full time.

Vehículo utilitario/camioneta a disposición.

Ofrecemos

:

Teléfono, gastos pagos y estadía.

Excelente ambiente laboral.

Oportunidad de crecimiento en empresa líder del rubro.

■ Interesados deberán escribir detallando antecedentes personales, laborales y referencias, adjuntando CV a: recursoshumanoscvy@gmail.com