Clasificados

Búsqueda laboral: empresa líder en neumáticos incorpora vendedores

Los requisitos y cómo contactarse, en la nota.

3 DE octubre DE 2025

Empresa líder en neumáticos busca vendedores para sumar a su equipo en Santa Fe.

Requisitos:

  • Experiencia comprobable en ventas (excluyente).
  • Referencias llaborales.
  • Edad: 24 a 50 años.
  • Disponibilidad horaria full time.
  • Vehículo utilitario/camioneta a disposición.

Ofrecemos

:

  • Teléfono, gastos pagos y estadía.
  • Excelente ambiente laboral.
  • Oportunidad de crecimiento en empresa líder del rubro.

■ Interesados deberán escribir detallando antecedentes personales, laborales y referencias, adjuntando CV a: recursoshumanoscvy@gmail.com

Otros clasificados