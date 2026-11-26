Búsqueda laboral para restobar en Roldán: camareros/as y cocineros/as
La info para presentar el CV, en la nota.
Restobar ubicado en la localidad de Roldán abre una búsqueda laboral con el objetivo de incorporar a su staff personal permanente en tres áreas:
Los puestos requeridos son:
# Mozos/as
# Cafeteros / baristas
# Cocineros/as
Requisitos:
Tener entre 25 y 45 años, contar con experiencia en el rubro, movilidad propia y residir en Roldán o en zonas aledañas
Interesados deben enviar su CV a: Postulaciones.bar1@gmail.com