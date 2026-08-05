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Búsqueda laboral: joven de la ciudad se ofrece para tareas varias como cuidado de niños y trabajos de limpieza

Joven oriunda de Roldán se ofrece para cuidado de niños, trabajo de limpieza de viviendas o en general, atención al público y moza full time. Experiencia comprobable en todos los rubros. Cuenta con Currículum Vitae. Número de contacto: 3476548910.

5 DE agosto DE 2026

Joven oriunda de Roldán se ofrece para cuidado de niños, trabajo de limpieza de viviendas o en general, atención al público y moza full time.

Experiencia comprobable en todos los rubros. Cuenta con Currículum Vitae.

Número de contacto: 3476548910.

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