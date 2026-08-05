Búsqueda laboral: joven de la ciudad se ofrece para tareas varias como cuidado de niños y trabajos de limpieza
Joven oriunda de Roldán se ofrece para cuidado de niños, trabajo de limpieza de viviendas o en general, atención al público y moza full time. Experiencia comprobable en todos los rubros. Cuenta con Currículum Vitae. Número de contacto: 3476548910.
Joven oriunda de Roldán se ofrece para cuidado de niños, trabajo de limpieza de viviendas o en general, atención al público y moza full time.
Experiencia comprobable en todos los rubros. Cuenta con Currículum Vitae.
Número de contacto: 3476548910.