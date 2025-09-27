Casa en venta de dos dormitorios con pileta en Tierra de Sueños 3, apra crédito
Toda la info, un click.
Soldani Propiedades vende una hermosa propiedad APTA CRÉDITO ubicada en Tierra de Sueños 3, Roldán.
Posee dos dormitorios cada uno con placard y estufa.
Baño completo con mampara de vidrio y terminaciones de calidad.
Living comedor super luminoso.
Cocina con amoblamientos, bacha de acero inoxidable y cocina.
Galería techada con parrillero y cuartito de guardado.
Pileta de Fibra de 5 x 3 aprox, con todo su equipo.
Doble cochera de las cuales una es techada.
Cuenta con equipo de alarma instalado.
Más info en hacer clic aca