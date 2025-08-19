Casa familiar del casco urbano busca niñera para el cuidado de su hijo
Características del puesto y requisitos, en la nota.
Una familia del centro de la ciudad se encuentra en la búsqueda de una niñera para el cuidado de su hij0 de 4 años, A continuación los requisitos.
Requisitos:
*Residir en Roldán o Funes (excluyentes)
*Referencias comprobables y reales (excluyentes)
*Disponibilidad horaria (excluyente)
*Mayor de 45 años preferentemente
Enviar cv con foto al siguiente correo electrónico:
lorenaolmos87@gmail.com o al celular: 3413237507