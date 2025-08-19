Clasificados

Casa familiar del casco urbano busca niñera para el cuidado de su hijo

Características del puesto y requisitos, en la nota.

19 DE agosto DE 2025

Una familia del centro de la ciudad  se encuentra en la búsqueda de una niñera para el  cuidado de su hij0 de 4 años, A continuación los requisitos.

Requisitos:

*Residir en Roldán o Funes (excluyentes)

*Referencias comprobables y reales (excluyentes)

*Disponibilidad horaria (excluyente)

*Mayor de 45 años preferentemente

Enviar cv con foto al siguiente correo electrónico:
lorenaolmos87@gmail.com o al celular: 3413237507

