Casa familiar del casco urbano busca niñera para el cuidado de su hijo

Una familia del centro de la ciudad se encuentra en la búsqueda de una niñera para el cuidado de su hij0 de 4 años, A continuación los requisitos.

Requisitos:

*Residir en Roldán o Funes (excluyentes)

*Referencias comprobables y reales (excluyentes)

*Disponibilidad horaria (excluyente)

*Mayor de 45 años preferentemente

Enviar cv con foto al siguiente correo electrónico:

lorenaolmos87@gmail.com o al celular: 3413237507