Cena, música y distinguidas botellas: noche perfecta a una hora de Roldán

Fiel a su premisa de ofrecer experiencias únicas e ideadas para cautivar los sentidos a partir de los bellos paisajes de cuchillas y viñedos entrerrianos, la Finca BordeRío brindará este sábado 24 de noviembre desde las 19.30 un gran evento al aire libre con cena, degustación de vinos y show musical.

La invitación propone una experiencia gastronómica al aire libre con una exquisita hamburguesa gourmet, maridada con vinos y espumantes de la casa. También habrá menú para celíacos y vegetarianos.

En tanto que el show musical de la mano de Triple B Covers, banda que realizará un recorrido por los clásicos del rock de los años 80: sonarán U2, The Police, Elvis Presley, Dire Strait, Queen, Bryan Adams, Soda Stereo, The Beatles, Credence Water Revival, Pappo, Pink Floyd, Eric Clapton y The Eagles.

Se recomienda reservar lugar con anticipación ya que los cupos son limitados. Por consultas llamar al 3416812450 o bien ingresar al sitio web de BordeRío.

Finca BordeRío se ubica en Ruta Provincial N° 11 Kilómetro 134, Victoria, Entre Ríos, a tan sólo una hora de Roldán para quienes utilizan automóvil.