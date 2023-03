Choque de narices chatas: se viene una gran velada de boxeo en la ciudad

Con cuatro grandes peleas, este sábado 18 de marzo el boxeo volverá a la ciudad. Será con una velada que tendrá lugar en el polideportivo de la escuela Paul Harris y contará con la televisación de TyC Sports, uno de los canales deportivos más reconocidos del país. Organizado por OR Promotions, se podrá acceder a través de una entrada cuyo mecanismo de venta aún no fue informado.

El encuentro definirá tres títulos. El catamarqueño Joel Corzo, de la escuela del ex campeón mundial Pablo Chacón, irá por el cinturón argentino supermediano ante Facundo Galovar. Previamente, Rosa vs Márquez pelearán por el título Fedelatin AMB y Latino CMB superligero. Carrasco vs Combi, en tanto, dirimirán el Sudamericano ligero, y la pelea restante será entre Díaz y Rebossio.

Si bien en el último mes de octubre la velada debió suspenderse, esta ocasión parece ser la definitiva para su realización.