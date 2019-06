Padres Autismo Roldán vuelve a pedir respuestas por la situación vivida en el Concejo

La agrupación Padres Autismo Roldán emitió el pasado viernes un comunicado que también hizo público en sus redes sociales en el que vuelve sobre la denuncia por violencia que realizaran tras la sesión del pasado 7 de mayo, en la cual integrantes de la ONG se cruzaron con el edil Carlos Graizzaro, quien luego realizó un pedido público de disculpas.

Luego de lo sucedido en esa sesión, desde la agrupación incluso asentaron una denuncia por agresión verbal en el Centro Territorial de Denuncias (CTD), denuncia que fue desestimada por Fiscalía dos semanas más tarde, y ahora vuelven a reclamar respuestas.

“En estos tiempos mucho se habla de violencia y la importancia de evitarla, en especial la violencia contra la mujer en todas sus formas. Lamentablemente, desde la agrupación Padres Autismo Roldán nos sentimos en la necesidad de compartir una situación que hemos vivido hace ya un mes y por la cual no hemos recibido respuesta de parte de los responsables ni de quienes tienen bajo su órbita la regulación de estos temas”, escribieron y volvieron a relatar la situación vivida en el Concejo.

“El martes siguiente, nos presentamos nuevamente a la sesión abierta del Concejo ya que se presentaría un nuevo proyecto de ordenanza sobre pirotecnia. Teniendo a las mamás a quienes había agredido la semana anterior, el concejal Carlos Graizzaro no aprovechó la oportunidad para pedir las disculpas pertinentes en persona (lo que consideramos es lo que corresponde), ni siquiera las miró a la cara ni emitió palabra durante la sesión. Su forma de ´disculparse´ fue haciendo un descargo en su muro personal de Facebook y haciendo nota en un medio de comunicación (luciendo mas a campaña que a disculpas genuinas). No conforme con esto, en sus descargos no hace mas que justificarse y acusar a la agrupación de no aceptar sus disculpas (cosa que en realidad nunca hizo)”, replicaron.

“Hasta el momento, la denuncia en la Fiscalía ha sido desestimada, esto ocurrió muy rápidamente y sin demasiada investigación al respecto; mas allá de esto, ¿significa que su actitud fue la correcta?. Además, aún no hemos recibido respuesta sobre los audios solicitados, ¿cuál es el problema en proporcionarlos? (cabe destacar que es un derecho tener acceso a esta información mediante la ordenanza de información pública)”, siguieron.

“Habiendo descripto lo ocurrido, queremos aclarar que de ninguna manera está basado en la posición que cada parte tiene con respecto al proyecto sobre pirotecnia, creemos que cada cual puede tener su postura y nuestra lucha sólo se basa en argumentos sólidos, excluimos la discusión sobre pirotecnia de esta situación ya que, de hecho, el voto de un solo concejal no afectaría la decisión final”, sumaron.

Por último, explicaron: “Nos tomamos un mes para realizar este descargo ya que esperábamos otra repuesta de parte de quienes corresponde, pero al no haber ocurrido nos vemos obligados a hacerlo de esta forma: esperamos que el Concejo Deliberante haga entrega de forma inmediata de los audios correspondientes a las sesiones de 2018 y 2019 (derecho basado en la ordenanza sobre información pública) como también esperamos que el Concejo Deliberante tome las medidas pertinentes para que estas situaciones no vuelvan a repetirse, de otra forma, apañan la violencia”.