Fuego cruzado en el Concejo por el proyecto de Pirotecnia Cero

En la sesión del pasado martes el ambiente estaba tan tenso en el recinto del Concejo que, como se dice popularmente, se cortaba el aire con un cuchillo. El Ejecutivo presentaba su proyecto de Pirotecnia Cero y por eso integrantes de la agrupación Padres Autismo Roldán se habían hecho presentes. Pero, más allá de eso, su presencia se debía también a que habían ingresado tres notas, entre las que se contaban el pedido del audio de la sesión anterior y la copia de la certificación de una denuncia realizada contra un edil.

“Fuimos agredidas verbalmente por este señor de forma muy violenta. Al pedido de que nos respete y baje la voz no paró de insultarnos y cada vez se puso más violento e irrespetuoso. No es la primera vez que sucede y tenemos miedo”, puede leerse en la mencionada denuncia a la que tuvo acceso El Roldanense y que fue radicada por Stella Maris Kennes el pasado miércoles 8 de mayo en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) local contra el concejal Carlos Graizzaro.

El episodio que Kennes relata tuvo lugar en la sesión del martes 7 en la que el bloque Frente Roldanense había presentado su propio proyecto de Pirotecnia Cero. Y las agresiones verbales que se mencionan en el citado escrito ocurrieron en ese marco “con testigos presentes”, como se aclara en la misma denuncia.

Con este trasfondo, este martes las partes volvieron a encontrarse en el mismo lugar físico. Los integrantes de la agrupación se ubicaron, como siempre, en las sillas dispuestas en el Concejo para que utilicen quienes asisten a presenciar las sesiones, en tanto que el edil se sentó en su banca.

La sesión arrancó pasadas las 20.30 y la primera discusión llegó cuando se empezó a tratar el pedido del audio de la sesión anterior. El edil Daniel Escalante pidió la palabra y se amparó en la ley de acceso a la información pública para opinar que se debían entregar los audios de la sesión sin mediar más explicaciones.

En tanto, la presidenta del cuerpo Susana Abo Hamed respondió que en el caso del audio de la reunión de comisión -que también se pedía- no se iba a poder entregar porque esos encuentros no se graban pero que el de la sesión pasada, como hay una acción judicial mediante, se va a entregar.

“El año pasado se pidieron y no se entregaron”, retrucaron desde la agrupación, a lo que Abo Hamed insistió en que ahora está hecho el pedido judicial y por lo tanto el camino estaría allanado. El tema pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales y se saltó a otro debate.

Sin embargo, como suele ocurrir, la cosa siguió después en redes sociales. El propio Grazzaro recogió el guante y salió en su perfil personal a pedir disculpas y dar su versión de los hechos: “Quiero dirigirme a toda la comunidad roldanense para aclarar una situación que desembocó en una denuncia que me involucra. Dicho episodio ocurrió el día martes 7 por la noche en la sesión del Honorable Concejo Municipal. En esta sesión, durante el tratamiento de un proyecto de Ordenanza sobre uso de Pirotecnia, se dio participación al público, y mientras debatíamos, la discusión se tornó critica y de alto volumen por ambas partes”, comienza.

“Hago este descargo porque soy acusado de agresiones verbales e insultos que en ningún momento realicé, y si bien elevé la voz en medio de la discusión, no insulté a nadie. Les pido disculpas a la Sra. Estela Kennes y Sra. Sabrina Gammutto, ya que no fue mi intención ofenderlas, entendiendo que somos personas racionales que podemos cometer errores, revisarlos y aprender de ellos, haciéndonos cargo de lo que hicimos. Eso es lo que hago e hice desde el primer momento: asumir que en un mal día, me dirigí con un tono de voz innecesariamente elevado hacia algunas participantes del debate y pido perdón por ello; no así por hechos que no ocurrieron”, agrega y finaliza: “Para mí es importante comunicar lo que sucedió, que se han distorsionado mis dichos, y confío que la justicia, a partir del audio, esclarecerá oportunamente el tema”.

También el Frente Roldanense emitió su propio comunicado al respecto: “En una de las últimas sesiones, vecinas y vecinos de la ciudad, se acercaron al Concejo para manifestar ciertas inquietudes y preocupaciones. En este contexto se desencadenó un episodio en el que vecinas se sintieron agredidas verbalmente por un concejal del oficialismo. Este hecho las llevó a realizar una denuncia por violencia de género contra el concejal Carlos Graizzaro”.

“Por este motivo, le solicitamos a la Presidenta del Concejo Susana Abo Hamed que, como autoridad o como vocera del bloque oficialista, aclare públicamente esta situación para no dar lugar a las confusiones propias de la desinformación. Además, esperamos que como autoridad, haga entrega de los audios solicitados por las víctimas, para respaldar su denuncia. No se puede negar el acceso a la información pública. Como concejales no podemos permitir estas situaciones en el recinto, es nuestro deber repudiar a la violencia en todas sus formas”, agregan.