Compró sándwiches y champagne en Mamina Roldán, los estafó pero quedó escrachado en las cámaras

Un hombre fue a comprar al local que Mamina tiene ubicado en Tierra de Sueños 2, Roldán, este domingo por la noche. Se llevó sándwiches, gaseosas, cervezas y hasta un champagne. Pagó con una transferencia que hizo desde la app de un banco y se fue. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la transferencia nunca impactó y cuando los empleados quisieron reclamarle vieron que el cliente había borrado la imagen de la transferencia que había enviado por whatsapp y los bloqueó.

Este lunes, desde la empresa se contactaron con El Roldanense para comunicar el hecho y alertar a otros comerciantes. Incluso, notaron que se trata de una persona que ya había actuado con mismo modus operandis en otros negocios de la zona y que había sido caratulado como el estafador de las transferencias por algunos medios de Rosario.

“Anoche ni bien se fue ya no le llegaban los mensajes que le enviábamos. Esta mañana le mandé uno desde mi celular personal, le llegó, pero enseguida me bloqueó y ya no le llegaron más los otros mensajes”, relató Rodrigo, encargado del local.

El código de área del whatsapp desde el cual envía los comprobantes es de la localidad de Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires. “Queremos que otros comerciantes se enteren para que no se vuelva a repetir”, señalaron.