Con el dólar en récord histórico, total cautela en comercios e industrias locales

El dólar arrancó con toda la furia en el día post electoral y la macroeconomía se traslada de manera directa al día a día de comercios e industrias de la ciudad. Con proveedores que cortaron la entrega de productos y mayoristas que directamente no entregan listas de precios, muchos trabajan “a ciegas” y otros directamente decidieron no vender.

“Debería tener el portón bajo y la puerta cerrada porque Acindar entrega mercadería a remito abierto, es decir, sin precio. Nadie va a retirar de esa manera. La Red Acindar es un indicador fuerte y se está hablando de que el dólar quedaría a 55 pesos tras la corrida”, señaló el titular de Comercial San Luis Raúl Babalfi en diálogo con El Roldanense y pronosticó una “recesión fuerte” y que “desde hoy se caen las ventas en picada”.

“A nosotros nos pegó un golpe tremendo. Todas las ventas sin cobrar no alcanzan ni para cubrir el costo de recompra. Nuestros insumos son de un 80% en dólares. Se siente una incertidumbre terrible. Y por el momento seguiremos esperando con gran preocupación que se estabilice la economía. Mas allá de cualquier cuestión seguimos trabajando. Seguimos apostando a la producción y esperemos que la gente tome conciencia de que de este pozo tenemos que salir entre todos”, comentó por su parte Sergio Almará de la fábrica de tanques cisternas Tan-Car.

El titular de JMG y Diplas y consejero de Fisfe Román Guajardo, agregó que “hay proveedores que frente a las variaciones del dólar decidieron frenar sus entregas y cotizaciones o bien contra entrega de los pagos o a remito abierto. En este contexto hay que serenarse y frente a tanta movilidad, esperar que la variables se normalicen. De todas formas, ya mismo, hay que trabajar sobre las cuestiones estructurales que hacen que hayamos llegado a la situación actual, recuperando el poder adquisitivo de los salarios y tratando de recuperar niveles de empleo y producción”.

Desde el sector público, el Secretario de Producción, Germán Wirsch reconoció como “preocupante” que haya comercios que no quieran entregar productos de necesidad básica, por especulación del dólar. “Pese a cualquier resultado era obvio que los mercados iban a saltar. Cada parte va a tener que asumir sus responsabilidades. Lo importante es que no hay que desesperarse y esperar que pase la tormenta. No hay que salir a hacer compras desesperadas que también ayudan a generar más inestabilidad. Va a ser un gran desafío trabajar en el próximo gobierno generando nuevas políticas estructurales para recomponer los salarios, que el vecino, el jubilado pueda llegar a fin de mes”.